SIGUE LA POLÉMICA: Habló Maite Delgado tras los dardos de Stephany Abasali contra el Miss Venezuela

La polémica en torno a la última edición del Miss Venezuela continúa y ahora la querida presentadora, Maite Delgado, salió al paso para responder a los dardos de Stephany Abasali, quien en días recientes denunció malos tratos y obstáculos de parte de la organización del certamen, tanto en la coronación de su sucesora como en su preparación para el Miss Universo.

Luego de que Abasali mencionara días atrás que le impidieron hablar en el Miss Venezuela 2025, la animadora salió al paso para defenderse. Delgado indicó que eso no dependía ni de ella ni de su copresentador, José Andrés Padrón.

«Lamento profundamente que no haya tenido la noche hermosa con la que soñó, pero eso en ningún caso dependió de mí, ni de mi compañero», dijo Maite Delgado en Instagram.

En su defensa, los animadores de un espectáculo de esa envergadura no deciden quién habla y quién no. «Y mucho menos suceden informalidades como ‘pídeles el micrófono que ellos seguro te lo dan’, como al parecer alguien le dijo. Cualquier persona responsable y profesional sabe que eso no pasa», respondió a la segunda finalista del Miss Universo.

Cualquier opinión distinta —dijo— se respeta; pero «seguramente viene del desconocimiento del oficio». «Recibo con amor y humildad todas las críticas y los que me conocen saben que nunca me prestaría para hacer ‘la maldad’, sea lo que sea que eso signifique», cerró.

¿QUÉ DIJO ABASALI?

Durante una entrevista con Rodner Figueroa, Stephany Abasali no se guardó nada y apuntó contra la dirección del Miss Venezuela. También mencionó a Delgado y a Padrón, por no cederle el micrófono para hablar.

«Estaba en el prompter, que yo saliera a hablar, por eso yo confié. Me dijeron que no tenía que volver a ensayar porque ya estaba todo listo, entonces yo pregunto: ‘¿seguro?’. Me dijeron que sí», inició su historia.

La reina de la belleza indicó que cuando preguntó en qué momento le tocaba hablar, alguien de producción la miró raro y, tras ver el guion, le dijo: «Pero tú no estás en el guion». «Yo le pregunto que eso cómo es posible, entonces yo decía: ‘por favor, que no me hagan la maldad’. Ahí obviamente yo me quiebro, porque cómo me van a quitar ese momento», criticó.

Acto seguido, según su versión, esa persona le recomendó a Abasali pedirle el micrófono a uno de los animadores para hablar. «En ese momento me relajé un poquito y dije: ‘ok, yo los conozco, seguramente sí me van a dar el micrófono, ok, me voy a relajar'».

«Le pido el micrófono y me dicen que no estoy en el guion. Yo le digo: ‘Ya hablé con él, dame el micrófono’. Extendí mi mano, él (Padrón) no me lo daba… Entonces veo a Maite (Delgado), abro los ojos; pero ella me ve, continuó, y ahí se me quebró el corazón. No pude decir mis últimas palabras como Miss Venezuela», relató.

La Miss Venezuela 2024 calificó todo como «muy doloroso». Incluso, dijo que ni siquiera le dijeron dónde estaba la corona para poder entregarla.

«A partir de ahí, todo lo tenía que actuar porque no podía demostrar que estaba quebrantada», sentenció Abasali, quien lamentó que no pudiera despedirse de su corona, pero también agregó que no se iba a quedar callada ante lo sucedido.