VIDEO VIRAL: Robots bailarines se robaron el show durante concierto del cantante chino Wang Leehom

El cantante chino, Wang Leehom, integró robots humanoides G1 en la coreografía de su concierto llevado a cabo el 19 de diciembre en el Polideportivo Multifuncional del Lago Dong’an, en Chengdu, causando furor en redes sociales al evidenciar cómo la tecnología cada vez se adapta a un más al estilo de vida del hombre.

Las unidades robóticas ejecutaron acrobacias y pasos de baile sincronizados durante la apertura del tema “Open Fire”. Lo hicieron ante una audiencia de 18 mil personas.

Los androides, fabricados por la empresa china Unitree Robotics, aparecieron con vestimenta urbana y rostros iluminados. Durante el espectáculo, perteneciente a la gira Best Place, los robots realizaron saltos y movimientos coordinados junto al cuerpo de bailarines humanos, manteniendo el equilibrio en tiempo real.

¿CÓMO SON LOS ROBOTS INCORPORADOS EN EL CONCIERTO DE WANG LEEHOM?

El robot modelo G1, protagonista del evento, tiene una estatura de 127 centímetros y un peso de 47 kilogramos. La compañía china diseñó este humanoide con extremidades articuladas, visión tridimensional, sensores de presión y tecnología LIDAR. Tales características le permiten reconocer gestos e interactuar con el entorno de manera autónoma.

La exhibición tecnológica generó diversas reacciones en plataformas digitales, donde se difundieron videos de las maniobras de los robots, reseñó El Universal de México.

Esta situación dejó opiniones divididas dado. Mientras algunos celebraron la innovación, otros usuarios manifestaron preocupación por la agilidad de los movimientos. Incluso, el show de los robots captó la atención de figuras internacionales. Personalidades como Elon Musk y el portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, reaccionaron al espectáculo.

Actualmente, Unitree Robotics utiliza robots del modelo G1 en ferias de innovación y demostraciones técnicas debido a su capacidad para realizar tareas complejas y mantener la estabilidad en superficies variables.

Con respecto a Wang Leehom, es un compositor, productor, actor y director, con más de dos décadas de carrera dentro de la industria del entretenimiento asiático. Su propuesta musical se caracteriza por fusionar R&B, hip-hop y música tradicional china.