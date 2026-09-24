Sigue la polémica de Jesse & Joy: Ahora la esposa del cantante rompió el silencio

La separación del dúo mexicano Jesse & Joy sigue dando de qué hablar. Los mensajes de Mónica León, esposa de Jesse Huerta, se viralizaron en redes sociales y generaron polémica entre sus seguidores.

León publicó en redes sociales el siguiente mensaje: «la verdad siempre sale a la luz». Las palabras generaron una ola de comentarios en distintas plataformas, generando especulaciones sobre posibles conflictos familiares.

En medio del escándalo, León salió del paso y aclaró que la publicación buscaba desmentir que su esposo hubiera dejado plantada a la prensa en el Auditorio Nacional de México, a donde sí asistió Joy.

«Eso no estuvo bien y no es verdad. Él anunció previamente que no asistiría. Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación», afirmó León.

LEÓN DEFIENDE A SU ESPOSO

Jesse Huerta fue quien anunció la separación temporal del dúo y aclaró que pretendía «estar con mi familia». Su esposa no dudó en defender su decisión, alegando está «muy orgullosa de él en querer hacer cambios y perseguir retos personales».

«Los cambios dan miedo. Pero entonces, hay que enseñar a las generaciones más jóvenes (…) que siempre se puede volver a empezar, no importa la edad. Y yo también aprendo. Cuando sientas eso, persigue tus sueños, no los apagues», añadió León.

En tal sentido, León aseguró que «el amor por la familia está por encima de todo». «Un límite impuesto desde el amor no es rechazo, es una forma de respetar la verdad», concluyó en sus redes sociales.

A pesar de la separación, el dúo aseguró que cumplirá todos los compromisos agendados hasta el próximo 5 de diciembre. Joy, por su parte, se mostró visiblemente afectada por la decisión de su hermano y calificó lo ocurrido como «surreal».