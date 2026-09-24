No lo mojes y cuidado con la medianoche: ¡Regresa famosa película que causó furor en los 80!

Warner Bros. Pictures presentó este miércoles el primer adelanto de lo que será el retorno de un clásico que causó furor en los años 80.

Se trata de una nueva historia de los temidos y caóticos Gremlins. En el breve video, que rápidamente se hizo viral, se observa al querido Gizmo asomándose desde un bolso, y se anunció que la película llegará a los cines el 6 de octubre de 2028.

Sin embargo, esto significa un retraso en la cinta porque a secuela estaba prevista originalmente para el 19 de noviembre de 2027.

El famoso personaje mantiene sus rasgos más reconocibles: grandes ojos, orejas prominentes y la expresión amable que contrastaba con el caos provocado por los Gremlins en las películas anteriores.

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David Zaslav, director ejecutivo y presidente de Warner Bros Discovery, reveló por primera vez el proyecto durante una llamada con inversionistas en 2025.

Además, Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo junto a Eleanor Columbus. Mientras que Chris Columbus, quien es conocido por dirigir las primeras películas de «Harry Potter», se encargará de producir y dirigir la cinta, reseñó Variety.

Aunque el título oficial, los detalles de la trama y el reparto no han sido revelados todavía por el estudio.

EL ORIGEN DEL CAOS: ¿CÓMO NACIÓ EL FENÓMENO DE GREMLINS?

Lanzada en 1984 y dirigida por Joe Dante, Gremlins se convirtió instantáneamente en un clásico de culto que mezcló a la perfección el terror, la comedia negra y la magia navideña.

La historia arranca cuando un tierno inventor viaja a Chinatown en busca del regalo perfecto para su hijo Billy (Zach Galligan) y encuentra en una tienda clandestina a una adorable criatura llamada Mogwai, bautizada como Gizmo. El vendedor le advierte sobre tres reglas de oro que jamás debe romper:

Nunca exponerlo a la luz brillante o al sol (podría matarlo). Nunca dejar que se moje. La más importante: nunca alimentarlo después de medianoche.

Como era de esperarse, las reglas se rompen. Al mojarse, Gizmo se multiplica de forma caótica, dando origen a nuevos Mogwais mucho más traviesos y agresivos liderados por el temible Stripe. Tras manipular la tercera regla, estos engendros se transforman en los destructivos y terroríficos Gremlins, desatando una ola de pánico y destrucción en el pequeño pueblo de Kingston Falls durante la Nochebuena.