Sigue la polémica: Así defendió Daniel Sarcos a Maite Delgado tras la «controversia» con Stephany Abasali en el Miss Venezuela

El animador venezolano, Daniel Sarcos, defendió a Maite Delgado y señaló a Stephany Abasali de haber causado la controversia en el Miss Venezuela.

«De acuerdo con la controversia que causó Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, cuando dijo que no la dejaron despedirse de su reinado, la animadora del concurso, mi gran amiga y gran profesional, Maite Delgado, se defendió de las críticas que ha estado recibiendo», comentó Sarcos.

A su juicio, Stephany Abasali no siguió lo planeado por la producción durante esa noche. «A Maite la han estado acusando de no haberle cedido el micrófono a Stephany Abasali para que hablara al cierre del Miss Venezuela. Los que hemos participado en programas de televisión saben que el margen de la improvisación es muy poco y por lo general uno improvisa cuando algo empieza a salir mal. De lo contrario, hay un saludo, un protocolo, te paras aquí, dices aquello, de eso se trata».

«Yo creo que Maite dejó muy claro que no estaba escrito ni producido que ella dijera nada, es lo que me da la impresión a mí», aseveró durante el programa Hoy Día.

Maite Delgado ha recibido especialmente críticas por la forma en la que rechazó a Stephany Abasali cuando le pidió el derecho de la palabra y cómo la miró para que se dirigiera a otro lugar. Ante esto ha dicho: «No hablo el idioma de los ojos».

VIDEO | Stefany Abasali tratando de hablar con Jose Pedro Padrón y Maite Delgado para poder decir unas palabras. A continuación, vean la reacción de Maite: pic.twitter.com/7K7BMprUGz — Rayo⚡️ (@RayoCandela) December 20, 2025

«Lo primero que hice después de procesar todo este tema fue escribirle a ella y contarle que de verdad lo lamentaba muchísimo. De Stephany solo siento cariño bonito. Esto no es una novela, es un asunto profesional y serio. A mí me habría encantado que tuviera la despedida que soñó, pero no dependió de mí ni siquiera organizar si era con tambores o guarachas, no tengo absolutamente nada que ver con eso», argumentó.

«No decide un presentador quién habla y quién no, muy lejos de eso», concluyó Delgado.