SIGUE EL ESCÁNDALO: México congeló cuentas bancarias de Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, en medio de investigación

La oficina contra el lavado de dinero de México decidió congelar las cuentas bancarias del copropietario mexicano del Miss Universo, Raúl Rocha, como parte de la investigación que se lleva a cabo en su contra por presunto tráfico de drogas, combustible y armas, anunció el viernes un funcionario.

La Unidad de Inteligencia Financiera del país, encargada de supervisar la lucha contra el lavado de dinero, congeló las cuentas del empresario. El funcionario familiarizado con el asunto dio a conocer la noticia a la AP.

La acción contra Rocha engrosa así la lista de controversias que rodean al Miss Universo y que iniciaron unos días antes de la celebración del evento. La semana pasada, un juez de Tailandia dictó orden de captura contra la copropietaria tailandesa de la organización, Jakkaphong Anne Jakrajutatip, a raíz de un caso de fraude.

Además, el certamen de este año, ganado por la mexicana Fátima Bosch, también ha recibido fuertes acusaciones de amaño.

ROCHA, BAJO INVESTIGACIÓN

Los fiscales federales de México dijeron la semana pasada que Rocha está bajo investigación desde noviembre de 2024. Esto, tras presuntas actividades de crimen organizado, incluido el tráfico de drogas y armas, así como el robo de combustible.

Además, el mes pasado, un juez emitió 13 órdenes de arresto contra algunas de las personas involucradas en dicho caso. Dicho proceso incluye al millonario mexicano, cuya empresa Legacy Holding Group USA posee el 50% de las acciones de Miss Universo.

El otro 50% pertenece a JKN Global Group Public Co. Ltd., una empresa propiedad de Jakrajutatip.

La semana pasada, un tribunal de Tailandia dictó una orden de detención contra Jakrajutatip. Sin embargo, esta no compareció en una corte de Bangkok el 25 de noviembre como se preveía. Como consecuencia, al no notificar al tribunal su ausencia, se determinó que existía riesgo de fuga.

Rocha también llegó a ser copropietario del Casino Royale, en Monterrey, cuando este fue objeto de un ataque en 2011 a manos de un grupo de hombres armados. Estos entraron en la instalación, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, provocando la muerte de 52 personas.