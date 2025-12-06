ORGULLO CRIOLLO: Rolling Stone incluyó cuatro discos de artistas venezolanos entre «los mejores 50» en español del año

La prestigiosa revista Rolling Stone publicó la lista de los «50 Mejores Álbumes en Español de 2025», donde aparecen cuatro álbumes de cantantes venezolanos, demostrando así que la escena musical criolla continúa ganando cada vez más terreno.

Los álbumes son “Babylon Club”, de Danny Ocean; «Al romper la burbuja», de Joaquina; «Astropical», de Rawayana (con Bomba Estéreo); y «Bendito Verano», de Elena Rose.

Danny Ocean fue el venezolano con mejor ubicación en la lista, alcanzando el puesto 17 con su «Babylon Club». Publicado en julio, Rolling Stone lo describe como una «pausa sonora» que mezcla «sol tropical, nostalgia del exilio y ganas de reconectar», cargado de «ritmos afrocaribeños, pop y reggae».

Entre tanto, el álbum debut de Joaquina, «Al romper la burbuja», ocupó el puesto 25. La histórica revista subraya la calidad de este disco, calificándolo como «íntimo, introspectivo y vulnerable». Asimismo, reconoce a la joven como «una de las grandes voces que actualmente representa la escena pop en español».

Igualmente, Rolling Stone ubicó a Rawayana y Bomba Estéreo en el puesto 28 con su álbum colaborativo «Astropical». La producción recibió elogios por su «eclecticismo» y con una definición de «un viaje desde Acuario hasta Leo, escuchando la inmensidad de las bellezas del universo».

Elena Rose, por su lado, debutó en el ranking con su primer álbum, «Bendito Verano”, alcanzando el puesto 49. La revista lo destacó como «un manifiesto de su vulnerabilidad», donde la intérprete «abre una nueva etapa con una celebración de conexión».

MÁS SOBRE EL TOP 50 DE DISCOS

La lista de los 50 mejores álbumes en español de 2025 la lideró el artista argentino Milo J con «La vida era más corta». Otros álbumes que figuran en las primeras posiciones incluyen «Ultra Sodade» de Kevin Karl, «Cancionera» de Natalia Lafourcade, «Spanish Leather» de Guitarricadelafuente y «LUX» de Rosalía.

El listado también incluye producciones de artistas con gran alcance global como Bad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), Rauw Alejandro (Cosa nuestra: Capítulo 0) y Ricardo Arjona (Seco).