Sigiloso expuso a Don Omar por los mensajes subidos de tono que le envió a Diosa Canales

Sigiloso, esposo de la modelo y vedette Diosa Canales, filtró los mensajes que el reguetonero Don Omar le envió cuando, supuestamente, le coqueteó a la venezolana, generando un escándalo en redes sociales.

Transcurría 2017 cuando anunciaron el lanzamiento de Quiere Fuego, una colaboración entre Don Omar y Canales. Luego el tema se suspendió súbitamente, producto de una polémica entre ambos y la cantante lo señaló públicamente.

Durante su paso por República Dominicana, Sigiloso volvió a mencionar este polémico tema. En una entrevista con el programa Los dueños del circo, reveló cuáles fueron los mensajes que el puertorriqueño le envió en medio del escándalo.

Sigiloso confirmó que, luego de que Canales lo expuso en redes sociales en 2017, Don Omar le escribió pidiéndole que la venezolana «elimine la publicación que hizo porque está dañando mi imagen».

«Me parece una falta de respeto hacer un post; solo quería hacer un tema con ella», dijo Don Omar en uno de sus mensajes. Luego, parece que la conversación bajó de tono y lograron dialogar con más calma.

DON OMAR SEÑALÓ A SU ASISTENTE

Una vez Sigiloso le reclamó por coquetearle a su esposa, Don Omar le pidió disculpas por esa clase de comentarios. De igual forma, aseguró que aquellos mensajes que no estaban relacionados con la música fueron enviados por su asistente.

De acuerdo a la denuncia de Canales, Don Omar le pidió su número personal, buscando un acercamiento más íntimo. «No puedo dártelo; soy casada. Si es para un proyecto musical te pongo en contacto con mi esposo que él está a cargo de mi carrera», respondió la vedette.

Sigiloso aseguró que, tras el estallido del escándalo, Don Omar le pidió disculpas en privado. Igualmente, el puertorriqueño no se pronunció públicamente por la polémica.