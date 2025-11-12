Sorpresa para los fanáticos: Revelaron el primer avance oficial de la película El Diablo Viste a la Moda 2

Anne Hathaway y Meryl Streep están de regreso en el primer avance de la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda que se estrenará el 1 de mayo de 2026.

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales se muestra a Miranda Priestly caminando por una oficina hasta llegar a un ascensor con su clásico look a la moda y con unos lentes de sol.

Sin embargo, antes de cerrarse las puertas aparece Andy Sachs, quien no perdió la oportunidad para saludarla. A lo que la famosa Priestly respondió: «Ya era hora».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

LA PELÍCULA DE «EL DIABLO VISTE A LA MODA 2»

Según Variety, la secuela sigue a Miranda Priestly «mientras navega en su carrera en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales y mientras se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto poder de un grupo de lujo con dólares de publicidad que Priestly necesita desesperadamente».

Y claro, también veremos su reunión con Andy, quien también se ha alejado de la vida de su ex jefa y tiene éxito como escritora.

La cinta original, estrenada en 2006, se convirtió en un clásico contemporáneo. Contaba la historia de Andy Sachs, una joven recién graduada que entraba al mundo de la alta moda como asistente de la poderosa Miranda Priestly, una figura tan temida como admirada.

Ahora, con El Diablo Viste a la Moda 2, Disney busca actualizar ese universo, manteniendo a parte del elenco original pero también incorporando nuevos rostros.

Entre los fichajes que ya suenan con fuerza están Kenneth Branagh, quien interpretaría al marido de Miranda, además de Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet.