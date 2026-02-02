«Sí hay vida después del cáncer»: Habló Osmariel Villalobos tras uno de los procesos más desafiantes de su vida

La animadora Osmariel Villalobos aseguró que el cáncer ya quedó atrás en su vida tras la exitosa operación a la que se sometió.

«Hay capítulos que no se eligen, pero que cuando llegan, lo cambian todo. El 12 de septiembre escuché una palabra que divide la vida en un antes y un después: Cáncer. Y aunque fue detectado a tiempo, el miedo no entiende de estadísticas ni de pronósticos», comentó en un video en sus redes sociales.

Resaltó que era «un DCIS etapa temprana, grado intermedio, hormonalmente positivo. Eso significa que el cáncer estaba dentro de los conductos, no se había diseminado y se detectó a tiempo».

Destacó que luego de someterse a varios exámenes, entre ellos mamografías, ultrasonidos, biopsias, resonancias magnéticas, se confirmó que el cáncer era multicéntrico. «Es decir, estaba en varios puntos de la mama derecha», explicó.

«Fueron meses de decisiones difíciles, silencios largos y conversaciones que jamás pensé tener. Meses en los que el cuerpo se vuelve territorio de incertidumbre y el alma aprende a resistir de formas que no sabía que existían», indicó.

LA OPERACIÓN DE OSMARIEL VILLALOBOS

Osmariel Villalobos sostuvo que aunque exploró distintas opciones, la mejor decisión fue la cirugía. «El 7 de enero mi cuerpo entró a un quirófano y salió distinto. Con cicatrices. Con una prótesis expansiva. Pero también salió con algo más profundo: el cáncer quedó atrás. Me realizaron una mastectomía derecha con preservación del pezón, con reconstrucción inicial y biopsia del ganglio centinela», señaló.

«El cáncer fue removido completamente. Los márgenes quedaron limpios y el ganglio fue negativo», dijo.

La venezolana detalló que en aproximadamente cuatro meses le realizarán la reconstrucción definitiva.

«Mi cuerpo sigue sanando y yo también. Desde el diagnóstico hasta la cirugía pasaron cuatro meses. Fue intenso, hubo miedo, incluso una reintervención, pero hoy puedo decirlo con certeza: Gané la batalla contra el cáncer de mama. No porque sea invencible, sino por la detección temprana salva vidas y sí hay vida después del cáncer», sentenció.

La animadora afirmó que fue una batalla ‘rápida’ pero muy intensa. «En menos de cuatro meses atravesé uno de los procesos más desafiantes de mi vida. Hubo miedo. Hubo fragilidad. Hubo días oscuros. Y también hubo fe, ciencia, amor y una fuerza que apareció cuando más la necesité», manifestó.

«Hoy no digo que ‘todo pasó’ porque esto deja huella. Pero sí digo que ‘todo valió’. Que el diagnóstico no me definió, me transformó. Que el cuerpo sana por capas y el alma también. Cierro este tránsito con gratitud, con respeto por la mujer que fui en esos meses. Con esperanza por la que sigo siendo y por la que aún estoy construyendo», aseveró.

«Si estás leyendo esto y estás en medio del miedo, quiero que sepas algo: No estás sola. La detección temprana salva vidas. Hoy no celebro solo haber sobrevivido, celebro estar aquí, presente, viva, consciente y profundamente agradecida con Dios y con la vida», añadió.