EN VIDEO: ¿Tiene planeado su regreso a Venezuela? Las declaraciones de Lupita Ferrer que dan de qué hablar

La actriz venezolana, Lupita Ferrer, expresó su deseo de regresar próximamente a Venezuela, en el marco de todos los cambios que están ocurriendo en el país desde comienzo de año.

«Me siento muy bien, agradecida con el presidente Trump, con el gobierno de los Estados Unidos porque fue el primer paso hacia una eventual liberación del país y que vuelva la democracia», dijo Ferrer en una entrevista transmitida por Telemundo.

«Así que todos con mucha esperanza de regresar a una Venezuela libre y próspera. Yo estuve hace poco en Venezuela, haciendo una serie independiente que fue ‘Dramática’ de Daniel Ferrer Cubillán y cómo no, me encantaría regresar», recalcó.

Ferrer expresó sus deseos de que vuelvan «esos tiempos maravillosos que todos vivimos en Venezuela».

No obstante, destacó que hay que tener paciencia. «Eso no va a ser de inmediato, parece que va a ser un proceso, pero tengo esperanza y estoy contenta también porque la señora, nuestra heroína María Corina Machado ha estado en conversaciones con el presidente (Trump) y con el señor Marco Rubio, que lo tengo que mencionar porque también es un ídolo. Yo lo adoro, me parece que es un hombre muy brillante, inteligentísimo».

Para finalizar, expresó su anhelo en que incluso vuelvan los medios de comunicación que han desaparecido. «Ahora he escuchado que Radio Caracas Televisión parece que también va a regresar, así que cómo no, ya tengo mi pasaporte listo».