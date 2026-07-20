Shakira y Tom Cruise se reencontraron en la final de la Copa del Mundo ¿Qué se dijeron?

Antes de la gran final de la Copa del Mundo entre la Argentina y España, la cantante colombiana Shakira posteó en sus redes sociales una foto de su encuentro con el actor, Tom Cruise, en el MetLife Stadium.

Fue una historia en su cuenta en Instagram donde la intérprete de Dai-Dai, himno del Mundial, publicó la gráfica, donde se le ve abrazada del protagonista de la zaga Misión Imposible.

“Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”, escribió Shakira en inglés, etiquetando al actor.

Cabe recordar que Cruise tuvo una participación especial en la ceremonia de clausura de la justa deportiva, junto con estrellas de la música.

El post de la colombiana no tardó en viralizarse y despertó la curiosidad de sus fanáticos, quienes celebraron el encuentro.

Shakira fue una de las grandes protagonistas del primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, al interpretar el himno oficial, junto a los niños integrantes de la agrupación Guettho Kids.

Por su parte, la superestrella de Hollywood, estuvo previamente en el torneo apoyando a Estados Unidos junto a David Beckham.

LOS RUMORES QUE HABLABAN DEL INTERÉS ROMÁNTICO DE CRUISE HACIA LA COLOMBIANA

Shakira y Tom Cruise causaron revuelo en mayo de 2023 cuando fueron captados juntos como espectadores en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Ambos compartieron tiempo en el mismo palco VIP junto a los hijos de la cantante, lo que desató una gran cantidad de rumores sobre un posible interés romántico por parte del actor.