Shakira recreó su icónico meme: «Ya he visto esto hace un tiempo»

La cantante colombiana Shakira pasa por uno de los momentos más exitosos de su trayectoria musical y no para de protagonizar titulares. En esta ocasión se volvió viral por algo ajeno a su carrera artística: un meme.

Shakira ha ganado visibilidad global por los icónicos temas musicales que ha lanzado en las últimas tres décadas. Sin embargo, también es reconocida por un meme en el que se le aprecia en una oficina, sonriente, frente a una computadora.

Este meme ha dado la vuelta al mundo y se puede ver se forma habitual en las principales redes sociales. Todo parece indicar que Shakira está consciente de esta viralidad, puesto que decidió recrear la icónica imagen.

«Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo», dijo Shakira en una publicación en su Instagram. El mensaje estaba acompañado de una imagen muy parecida al meme que se popularizó en todo el mundo.

La imagen se viralizó rápidamente y alcanzó más de 400.000 likes en cuestión de dos horas. Además, tiene miles de comentarios de sus fanáticos y la publicación ha sido compartida numerosas veces.

EL MEME DE SHAKIRA

La icónica fotografía de Shakira en la computadora ha sido compartida millones de veces, pero pocos conocen el trasfondo de la imagen. Todo se remonta hasta 1997, cuando la cantante tenía apenas 20 años y estaba emprendiendo su carrera.

Shakira visitó las instalaciones del diario El Heraldo y el reportero gráfico Óscar Berrocal tomó la icónica fotografía. La cantante iba a conceder una entrevista por el éxito de su álbum Pies Descalzos.

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Una vez concluyó la entrevista, le propusieron a Shakira que se tomara varias fotos en distintos lugares de la sala de redacción. La fotografía viral fue tomada en la sección juvenil, en donde le pidieron que se sentara frente a una computadora, como si escribiera algo para los lectores.

«Hoy es una de las fotos más publicadas de Shakira y sería bacano (estupendo) poder repetirla», dijo Berrocal a El Colombiano el año pasado. Finalmente, la cantante cumplió este martes el deseo del fotógrafo.