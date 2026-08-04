Actor Mario Cimarro lanza dura acusación contra Telemundo y advierte que lo que hacen en su contra es ilegal en Estados Unidos

El actor cubano Mario Cimarro, reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo, denunció que es víctima de un veto el cual le impide incluso trabajar para cualquier cadena televisiva en los Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, volvió a referirse al supuesto veto que, según afirmó, mantiene en su contra la cadena Telemundo y que le ha impedido trabajar desde hace al menos cinco años desde que se estrenó la segunda temporada de Pasión de Gavilanes.

«El veto es ilegal en Estados Unidos. Gata Salvaje es un ejemplo de diversidad. Quisieron reemplazarnos y no pudieron. Gracias a ustedes, los fans, el público fiel que nos quiere y nos apoya incondicionalmente. Gracias desde lo más profundo de mi corazón», escribió al pie de dos videos publicados en su Instagram.

Cimarro sostuvo que la televisora dejó de contratarlo luego de que denunciara presuntas irregularidades relacionadas con el pago a un compañero de elenco durante una producción.

De acuerdo con el actor, tras intervenir para defender a su colega, fue despedido y posteriormente excluido de nuevos proyectos de la cadena Telemundo, una decisión que aseguró se mantiene vigente hasta la actualidad, cuando ya se cumplen casi cinco años de lo ocurrido.

El intérprete fue más allá al detallar, que el supuesto bloqueo, no se limita a Telemundo. Según Cimarro, ni sus representantes ni sus mánagers pueden gestionarle trabajo en otras cadenas o productoras, entre ellas Televisa y otras casas mexicanas, ni siquiera en proyectos filmados en territorio estadounidense.

SERIE MÉDICA Y POLÉMICA POR EL ACENTO

El actor citó como ejemplo reciente una audición para una serie médica ambientada en Miami, a la que se sometió pese a llevar 30 años de carrera, y en la que le exigieron un acento que, según relató, no correspondía al perfil del personaje ni a la realidad demográfica de la ciudad donde se rueda la producción.

Cimarro lamentó que, siendo él mismo cubano de nacimiento, no se le haya dado la oportunidad de interpretar a un personaje de esa nacionalidad en una ciudad donde, recordó, vive la mayor comunidad cubana fuera de la isla.

El actor cuestionó además que, a pesar de que Miami reúne a inmigrantes de múltiples países hispanohablanos —cubanos, puertorriqueños, venezolanos, haitianos, guatemaltecos, peruanos y salvadoreños, entre otros—, no se privilegie esa diversidad de acentos y orígenes a la hora de asignar papeles.

Con todo, el actor insistió en que actuó «de buena fe» al enviar la audición pese a las circunstancias, y reiteró su agradecimiento al público que, según dijo, ha respaldado su carrera pese al «veto».

Cimarro acusó además a Telemundo de haber emprendido una campaña de desprestigio en su contra, situación que —según sostuvo— ha afectado tanto su carrera como su estabilidad económica en los últimos años.