Servando y Florentino desmintieron su participación en concierto del 1° de mayo

El dúo venezolano Servando y Florentino desmintió su participación en el concierto pautado para este viernes, 1 de mayo, que se realizará en el aeropuerto La Carlota, en Caracas, para celebrar el Día del Trabajador.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo el martes a Servando y Florentino como unos de los artistas presentes en el concierto. Menos de 24 horas después, el dúo publicó en sus redes sociales un comunicado negando estas afirmaciones.

«Por los momentos no tenemos ninguna actividad programa en Venezuela. Actualmente, nos encontramos en proceso de grabación, finalizando los últimos detalles del nuestro álbum, que verá luz muy pronto», indicó el dúo.

De acuerdo a las autoridades, el concierto contaría con espectáculos de Servando y Florentino, Nicky Jam, Óscar de León y Justin Quiles. Tan solo el dúo venezolano ha negado su participación.

ANUNCIARÁN FECHAS

La agrupación indicó que ha recibido «muchos mensajes» sobre su participación en el concierto. Sin embargo, indicaron que tan solo tienen dos espectáculos agendados para las próximas semanas, ambos fuera del país.

En primera instancia, participarán en la celebración de cumpleaños del productor Sergio George en Nueva York, Estados Unidos, el próximo 30 de mayo. Luego harán un concierto en Santo Domingo, República Dominicana, el 13 de junio.

«Muy pronto estaremos anunciando nuevas fechas y los próximos países que se sumarán a esta gira, así como el lanzamiento de nuestro próximo álbum», dijo el dúo, que agradeció a sus fanáticos por su constante apoyo.

A pesar del anuncio de Servando y Florentino, todo parece indicar que el concierto pautado para este 1 de mayo permanece en pie. Las autoridades afirmaron que habrá ocho tarimas con artistas nacionales e internacionales.