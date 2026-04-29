Nicky Jam, Oscar D’León y más: Anunciaron gran concierto el 1 de mayo en Caracas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció un mega concierto este 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajador en Caracas.

En ese sentido, señaló que se realizará en La Carlota y estarán diversos artistas nacionales e internacionales.

«El viernes habrá un gran regalo para los venezolanos y para nuestros trabajadores y jóvenes. Será un gran concierto en La Carlota con ocho tarimas donde estarán artistas nacionales e internacionales sin ningún tipo de alusión a los elementos de la división, quienes son opositores, chavistas o independientes», indicó dese Anzoátegui.

LOS ARTISTAS PARA EL CONCIERTO

Asimismo, resaltó que habrá distintos géneros. Por lo que entre los artistas invitados estarán Óscar D’León, Nicky Jam, Justin Quiles, Porfi Baloa, Servando y Florentino, entre otros.

Jorge Rodríguez expresó ese día estarán los artistas cantándole a la paz.

«Estarán dando lo mejor de sí en un canto para la paz para los venezolanos. Y ese ejemplo que están dando los artistas que están poniendo a Venezuela en alto lo debemos seguir todos para que podamos insistir que el país tiene derecho a estar libre de sanciones y construir la prosperidad que se merecen las generaciones por venir», dijo.

Por otra parte, sostuvo que la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones culminará este jueves en Caracas.