¿Sean ‘Diddy’ Combs sufrió un ataque en prisión? Esto es lo que se sabe hasta ahora

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs habría sido víctima de un intento de ataque en la prisión en la que se encuentra recluido, luego de que presuntamente se despertara con un cuchillo en la garganta, aunque la situación no pasó a mayores y el rapero se encuentra bien.

Charlucci Finney, amigo del magnate de la música, conversó con el Daily Mail y dio detalles de lo ocurrido. Todo sucedió en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

El allegado de Combs precisó que, aunque el incidente sí sucedió, no está claro si el hoy condenado se enfrentó al atacante o si los guardias pudieron intervenir a tiempo. «No sé si lo enfrentó o si llegaron los guardias, solo sé que sucedió», dijo.

LO QUE PIENSA EL AMIGO DE COMBS SOBRE EL INTENTO DE ATAQUE CON CUCHILLO

Pese a la gravedad del asunto, Finney consideró que el episodio buscaba nada más asustar a Combs en lugar de provocarle algún daño físico. Cree que si el agresor hubiese querido, lo habría matado.

«Solo le hubiera tomado un segundo cortarle la garganta con un arma y matarlo», subrayó.

De igual forma, cree que el suceso fue una especie de intimidación y una advertencia velada, que probablemente significaba: «La próxima vez no tendrás tanta suerte». Sin embargo, el amigo de Combs agregó que la intimidación «con Sean no funcionará,» ya que «Sean es de Harlem».

A Sean ‘Diddy’ Combs lo condenaron a 4 años y dos meses en prisión por los dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Pese a lo anterior, lo exoneraron de los crímenes más fuertes que le imputaban, es decir, los de tráfico sexual y liderar una empresa criminal.

A Combs lo arrestaron en septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan luego de que fiscales lo acusaran de presuntamente cometer ilícitos de abuso. Desde entonces, permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.