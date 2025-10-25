Hijos de Britney Spears rompieron contacto con la cantante, esto dijo su exesposo

La cantante Britney Spears se encuentra nuevamente en el centro de las miradas, luego de que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, rompieron contacto con ella, según Kevin Federline, cantante y exesposo de la Princesa del Pop.

Federline participó esta semana en el popular programa Pears Morgan Uncensored. Luego de la publicación de su autobiografía, en donde reveló detalles privados de su relación con Spears, habló de los hijos que tuvo con la cantante.

De acuerdo a Federline, los jóvenes de 20 y 19 años están «aterrados» luego de presenciar episodios «impactantes» en casa de Spears. Aparentemente, el distanciamiento se dio luego de la última visita que hicieron a su madre.

«Britney se reunió con uno de mis hijos un día este año, y él decidió no volver por lo que vio», indicó Federline. «Están aterrados y no saben cómo ayudar debido a todo lo que esto ha costado», agregó.

¿QUÉ PASÓ CON SPEARS?

Federline afirmó que Sean se reunió con Spears una vez este año y «decidió no volver por lo que vio». «El otro, Jayden, ahora tiene 19 años; ha estado por allá varias veces durante el último año, pero dejó de verla en los últimos meses por la situación», agregó.

Pears Morgan le preguntó a Federline más detalles, pero este se negó. «Eso es algo que mis hijos podrán decir si algún día deciden hacerlo. Las cosas que han visto son impactantes», aseveró.

«Son tan impactantes que uno de mis hijos vino a mí, me llamó y me dijo: ‘No sé qué hacer. Tengo miedo de que mamá se muera’», concluyó Federline, quien afirmó en su libro que Spears tuvo comportamientos peligrosos y erráticos en la crianza de sus hijos.