«¡Se viene esto!»: Luciano D’Alessandro dirá presente en MasterChef Celebrity Colombia 2026

El popular actor venezolano Luciano D’Alessandro confirmó oficialmente su presencia en la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, junto a distintas figuras de la industria del entretenimiento de la región.

D’Alessandro pasó a formar parte de uno de los grupos más esperados de la televisión colombiana, de la mano de la cadena Canal RCN. El propio actor confirmó en sus redes sociales su participación en el reality show.

«¡Se viene esto!», dijo D’Alessandro en una publicación en su cuenta de Instagram. Asimismo, compartió varias fotografías en el set de grabación de MasterChef Celebrity, dejando claro su compromiso con el proyecto.

D’Alessandro no dudó en asumir este nuevo desafío con disciplina, buscando destacar en este prestigioso programa de cocina. Ahora buscará agradar a los paladares del exigente jurado de MasterChef.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luciano D’Alessandro Gonzalez (@lucianodalessandro)



La publicación de D’Alessandro se viralizó rápidamente en redes sociales. Numerosos colegas, fanáticos y personalidades del mundo del entretenimiento manifestaron su apoyo al actor en esta nueva aventura.

D’ALESSANDRO NO ESTARÁ SOLO

El actor originario de la ciudad de El Tigre no estará solo en esta nueva edición de MasterChef. Lo acompañarán importantes figuras de la televisión colombiana.

En MasterChef también estarán presentes los actores Tuto Patiño y Jimmy Vásquez, además del comediante Iván Marín y el influencer Sebastián Villalobos. Asimismo, participarán Angélica María Blandón, Sebastián Vega y Milena López.

Por su parte, RCN repetirá el panel de jurados de la temporada previa: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso. Hasta el momento, se desconoce la fecha de emisión de esta edificación de MasterChef Celebrity Colombia.