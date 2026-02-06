Bad Bunny convertirá el Super Bowl «en una gran fiesta»: «Llevaré mucho de mi cultura»

(EFE).- Bad Bunny aseguró este jueves que convertirá el escenario del Super Bowl en «una gran fiesta» y que llevará «mucha cultura puertorriqueña» al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

«Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada este jueves en San Francisco.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo.

«Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo», se limitó a decir.



«No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón», agregó.

«I don’t want to give any spoilers» 😅 Super Bowl LX’s half-time performer Bad Bunny encouraged viewers to dance when asked about his set 🏈 pic.twitter.com/OAbbXtRiVA — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2026

BAD BUNNY ESTÁ AGRADECIDO

El cantante reconoció que aún no ha asimilado todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, en los que ha estado «trabajando mucho» para ofrecer su mejor versión.

«Hay mucha gratitud. Así me he sentido todo este año con el álbum. El mayor sentimiento es estar agradecido. Estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado», comentó.

.@sanbenito se siente agradecido de presentarse este domingo en el #AppleMusicHalftime Show del #SBLX Bad Bunny is feeling grateful to perform this Sunday at the #AppleMusicHalftime Show at #SBLX. pic.twitter.com/eatD1n5ymC — Apple Music (@AppleMusic) February 5, 2026

Bad Bunny aseguró que solo piensa en disfrutar esos trece minutos. «Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también. Trato de no presionarme tanto», señaló.

Sobre su más reciente álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el artista destacó que le «enseñó mucho» y que supone «el proyecto más especial» de su carrera.

Con este disco, su sexto de estudio y en el que engloba la nostalgia de su tierra natal «quería conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca y con mi cultura, y lo hice de una manera muy honesta porque yo solo quería hacer mi residencia en Puerto Rico y ya, quedarme en la isla», contó.

.@sanbenito habla sobre llevar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS al escenario del #AppleMusicHalftime Show en el #SBLX. Bad Bunny talks about bringing his album DeBÍ TiRAR MáS FOToS to the #AppleMusicHalftime Show stage at #SBLX. pic.twitter.com/JmtzFJZ7NL — Apple Music (@AppleMusic) February 5, 2026

«Pero luego fue como, ‘el mundo de verdad me quiere’, debería devolverles ese amor y mostrarles el cariño que realmente merecen. Y ahora, la oportunidad de llevar ese sentimiento que expresé en este álbum en uno de los escenarios más grandes es algo que nunca imaginé», añadió.

Visiblemente emocionado, Bad Bunny respondió sobre quién estará más presente en sus pensamientos en los días previos al Super Bowl: «Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo, pero sobre todo, de que soy una buena persona», concluyó.

EFE