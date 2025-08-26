Se viene boda: Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce y así es el espectacular anillo

La cantante Taylor Swift sorprendió a todos sus fanáticos tras anunciar que se casa con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresaron en un posteo que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja.

Además de mostrar el anillo, también revelaron cómo fue la romántica propuesta.

En las imágenes de la propuesta de casamiento se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas, que dejó atónitos a todos los fanáticos que no esperaban el anuncio este 26 de agosto. Sin embargo, las expresiones de amor y felicidad lo dijeron todo.

A TAYLOR SWIFT LE DIERON ¡LA ROCA!

La superestrella pop y su ahora prometido, Travis Kelce posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostrando la lujosa joya que ahora la cantante lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro.

El compromiso llega después de dos años de relación, una historia que comenzó con un gesto sencillo que terminó uniendo la vida de estos dos famosos.