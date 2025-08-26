¡Orgullo venezolano! Así brilló la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar durante el concierto de Coldplay

En manos del director de orquesta Gustavo Dudamel, la sinfónica Simón Bolívar brilló por todo lo alto durante el set de apertura del concierto de Coldplay en el estadio de Wembley de Londres, Reino Unido.

La participación de la orquesta venezolana se transmitió en vivo a través de YouTube, donde cientos de personas se conectaron para disfrutar la presentación que enorgullece a toda la nación. Sin embargo, el concierto completo de la banda británica no formó parte de esta transmisión.

Dudamel, junto a la Sinfónica Simón Bolívar, son los encargados de abrir 10 conciertos de la agrupación en el contexto de su tour Music of the Spheres. La primera presentación fue el 22 de agosto y cerrarán el 8 de septiembre en la misma locación.

Fragmentos del concierto de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Gustavo Dudamel hoy #26ago en Wembley, Inglaterra, como antesala al concierto de Coldplay. Presentados por el ex de Dakota Johnson, también conocido como Chris Martin😆😆😆 pic.twitter.com/LomFpVlhct — Luigino Bracci Roa (@lubrio) August 26, 2025

PRESENTACIÓN DE CHRIS MARTIN

Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, presentó con mucho cariño este 26 de agosto al director de orquesta venezolano y a la Sinfónica Simón Bolívar en Londres, Reino Unido.

Nuestro querido Chris Martin presentando a Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 🇻🇪 😍 pic.twitter.com/jzKCiGgF0x — Coldplay Venezuela 🇻🇪 (@ColdplayVene) August 26, 2025

A través de las redes sociales se hicieron viral varios videos de la presentación que tuvo la orquesta venezolana bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS PREOCUPANTES DETALLES QUE REVELÓ LA HIJA DE EDUARDO SERRANO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR

¡Mambo! 🇻🇪 Así fue parte de la presentación de este #26Ago de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, en el estadio Wembley, en Inglaterra, como parte de la apertura del concierto de la banda británica Coldplay. 🎥Coldplay pic.twitter.com/NIbt6XWqqL — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) August 26, 2025

OTRAS COLABORACIONES ENTRE COLDPLAY Y GUSTAVO DUDAMEL

Esta no es la primera colaboración entre Coldplay y el director de orquesta venezolano. En 2016, la banda británica fue la encargada de tocar en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde invitó a varios artistas como Bruno Mars, Beyoncé, Mark Ronson y a Gustavo Dudamel, quien en esa ocasión dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

Asimismo, Martin ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el director venezolano con quien mantiene una estrecha amistad.