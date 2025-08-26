Caraota Show

¡Orgullo venezolano! Así brilló la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar durante el concierto de Coldplay

En manos del director de orquesta Gustavo Dudamel, la sinfónica Simón Bolívar brilló por todo lo alto durante el set de apertura del concierto de Coldplay en el estadio de Wembley de Londres, Reino Unido.

La participación de la orquesta venezolana se transmitió en vivo a través de YouTube, donde cientos de personas se conectaron para disfrutar la presentación que enorgullece a toda la nación. Sin embargo, el concierto completo de la banda británica no formó parte de esta transmisión.

Dudamel, junto a la Sinfónica Simón Bolívar, son los encargados de abrir 10 conciertos de la agrupación en el contexto de su tour Music of the Spheres. La primera presentación fue el 22 de agosto y cerrarán el 8 de septiembre en la misma locación.

PRESENTACIÓN DE CHRIS MARTIN 

Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, presentó con mucho cariño este 26 de agosto al director de orquesta venezolano y a la Sinfónica Simón Bolívar en Londres, Reino Unido.

A través de las redes sociales se hicieron viral varios videos de la presentación que tuvo la orquesta venezolana bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

OTRAS COLABORACIONES ENTRE COLDPLAY Y GUSTAVO DUDAMEL

Esta no es la primera colaboración entre Coldplay y el director de orquesta venezolano. En 2016, la banda británica fue la encargada de tocar en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde invitó a varios artistas como Bruno Mars, Beyoncé, Mark Ronson y a Gustavo Dudamel, quien en esa ocasión dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

Asimismo, Martin ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el director venezolano con quien mantiene una estrecha amistad.

