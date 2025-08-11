Se viene boda: Georgina Rodríguez le dio el «sí» a Cristiano Ronaldo y así es el impactante anillo de compromiso

La modelo Georgina Rodríguez anunció su compromiso con el astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, luego de nueve años de relación.

Rodríguez realizó el anuncio a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del anillo. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió.

La confirmación provocó miles de reacciones y comentarios de apoyo entre los más de 67 millones de seguidores de la pareja.

El inicio de la relación se remonta a 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid. Rodríguez, que trabajaba allí, ha recordado en varias ocasiones los detalles de aquel primer encuentro. “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”.

Desde entonces, formaron un hogar con cinco hijos: Alana Martina y Bella Esmeralda (nacidas en 2017 y 2022), además de Cristiano Jr., Eva y Mateo, los tres mayores del futbolista, a quienes Rodríguez ha criado con afecto. La familia reside actualmente en Arabia Saudí, tras el fichaje de Ronaldo por el Al Nassr F.C.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

En cuanto a la educación de los hijos, Rodríguez ha revelado algunos de sus secretos. “Les hemos enseñado a no dar nada por descontado, deben ser humildes y no perder el contacto con la realidad. El sacrificio, la disciplina, el sentido de responsabilidad, los sueños, la perseverancia y la gratitud son valores que queremos transmitirles cada día”.

En abril de 2022, la pareja atravesó la pérdida de uno de los mellizos que esperaban. Entonces afirmaron: “Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.

“Un pedazo de mi corazón voló. No sabía cómo continuar con mi vida. Miré a los ojos de mis hijos y entendí que la única forma de seguir era estando unidos”, contó la modelo.

Durante años, el propio Ronaldo llegó a decir que “casarse estaba en sus planes”, mientras que Rodríguez confesó en su reality: “¿La boda? No depende de mí… ojalá”. La mudanza a Arabia Saudí en 2023 avivó las especulaciones por las leyes locales que prohíben la convivencia de parejas no casadas.