Alertaron sobre reventa de entradas falsas para los conciertos de Alleh y Yorghaki: Estos son los tips que debes saber

Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura

Jesús Valero, director general de Ticketplate Venezuela, informó que han recibido múltiples reportes de personas que compraron entradas a revendedores para el show de Alleh & Yorghaki y terminaron siendo falsas.

Recordó que los artistas se presentarán el miércoles y jueves en Caracas en la Concha Acústica de Bello Monte, y luego viajarán por el interior del país. Sin embargo, todas las entradas están agotadas.

«Esta gira de Alleh & Yorghaki se ha vendido muy bien, pero en algunas ciudades empezamos a escuchar reportes de entradas revendidas por vías no oficiales. Cuando hay conciertos muy grandes como este, siempre aparece la figura del revendedor», dijo en entrevista con Shirley Varnagy.

En ese sentido, recomendó no comprar entradas revendidas porque «pueden correr el riesgo de que sean falsas y perder su dinero».

«Si usted compró su entrada por Ticketplate o se la compró revendida a un amigo que por equis razón ya no puede ir y recibió su QR de Ticketplate puede estar tranquilo. Ahora si fue por vías no oficiales como DM de Instagram o WhatsApp no está garantizado y podría no entrar al evento», dijo.

Valero sostuvo que todas las entradas se vendieron de manera digital y tienen un código QR. Por lo que el día del evento su equipo estará en las puertas de acceso y lo escanearán.

«Incluso si el QR es legítimo, si fue vendido más de una vez, solo funcionará la primera vez que se escanee en el evento. Las demás serán rechazadas automáticamente», apuntó.

De acuerdo a Ticketplate, en caso de que la entrada sea falsa o duplicada no será válida para entrar al show. «No podremos asumir ninguna responsabilidad al respecto».

 

