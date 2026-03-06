¿Se presentará en el Monumental? Esto dijo Arcángel tras larga ausencia en el país

El cantante puertorriqueño Arcángel dijo que está afinando los detalles para poder regresar a Venezuela, luego de su larga ausencia en el país.

«Ahora mismo yo me atrevo a ir y me comprometo con el pueblo de mantenerlo todo en entretenimiento, ir y adoptar mi posición donde yo estoy yendo a dar un servicio público, a darle alegría al pueblo», dijo Arcángel en una entrevista con Westcol.

«No sé si se puede decir esto, pero estén pendiente porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta. Se está trabajando, los muchachos están haciendo las diligencias pertinentes», añadió el reguetonero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DENTRO DEL GENERO (@dentrodelgenero)

Asimismo, expresó su confianza en el cariño que le tienen los venezolanos. «Entonces ya saben, estén pendientes porque ahí nos vamos a ir sold out en cinco minutos».

Más tarde, en una transmisión en directo, volvió a referirse a las ganas que tiene de regresar a Venezuela.

«El estadio Monumental en Venezuela para allá es que vamos entonces, cuando nos den luz verde para allá es que vamos. Haremos dos también», aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DENTRO DEL GENERO (@dentrodelgenero)

Desde hace años, Arcángel se pronunció en varias ocasiones afirmando que no iría a Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro. «No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela hasta que el pueblo sea libre”, llegó a decir en varias oportunidades.

Además, instó a otros artistas a tampoco presentarse en el país durante ese periodo. «A ti colega que aún sigues aceptando dinero, con mucho respeto te lo digo, solo ponte en el lugar de esas personas humildes que no tienen las mismas oportunidades que tú. Esas personas que ahora sufren porque antes vivían en un país donde lo tenían todo y hoy en día están en otro país pasando necesidades y extrañando a sus seres queridos», dijo en 2025.