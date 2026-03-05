Arrestaron a Britney Spears por conducir ebria en California, esto reveló su mánager

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada este miércoles por conducir bajo los efectos del alcohol en California, Estados Unidos.

La intérprete de ‘Toxic’ fue esposada por la Patrulla de Carreteras en el condado de Ventura, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales.

Incluso indicaron que Britney también fue llevada a un hospital por agentes de la policía para hacerle exámenes y determinar su contenido de alcohol en sangre.

La artista no sufrió ninguna herida durante el arresto, además se encontraba sola cuando la detuvieron en Westlake Village.

Tras pasar varias horas detenida, Spears, de 44 años, fue liberada este jueves y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo.

«Este fue un incidente desafortunado que es completamente imperdonable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley y, con suerte, este puede ser el primer paso en un cambio largamente esperado que debe ocurrir en la vida de Britney. Con suerte, podrá obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil», expresó Cade Hudson, el manager de Britney, a TMZ.

Asimismo, sostuvo que «sus muchachos pasarán tiempo con ella. A sus seres queridos se les ocurrirá un plan necesario y retrasado para prepararla para el éxito y el bienestar».

BRITNEY SPEARS VENDIÓ SU CATÁLOGO MUSICAL

La ‘Princesa del Pop’ vendió en febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave. Un «acuerdo histórico», que según TMZ, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

Spears no ha publicado un álbum desde 2016 y no ha dado conciertos desde 2018, pero ha hecho público sus problemas de salud mental. Así como el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven. Tal como relató en sus exitosas memorias ‘The Woman in Me’ o ‘La mujer que soy’ (2023), reseñó EFE.

A inicios de febrero pasado publicó en su cuenta de Instagram que «tiene suerte de estar viva». Esto por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo. Tras su arresto, la artista habría desactivado su perfil en esa red social.