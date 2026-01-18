Caraota Show

¿Se mudará a Venezuela? Los polémicos comentarios de Roger Waters tras defender a Maduro

Foto: Reuters

El músico Roger Waters, cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, aseguró que no descarta abandonar EEUU para mudarse a Venezuela o Irán, después de que defendiera a Nicolás Maduro y al régimen iraní.

El artista británico sostuvo un tenso desencuentro con el periodista Piers Morgan en una entrevista. Morgan lo increpó sobre por qué vive en un país que critica tanto en lugar de mudarse a Venezuela o Irán. A esto, respondió con un seco: «Tal vez lo haga».

Morgan evidenció la contradicción en la vida del artista británico por residir en suelo estadounidense mientras ataca ferozmente a sus líderes y al sistema. «¿Por qué vivir en un lugar si lo odias tanto o si odias tanto a sus líderes?», interrogó el periodista. Tal reacción no sentó bien en el activista.

WATERS RATIFICÓ APOYO A MADURO

Durante la conversación, Waters ratificó su apoyo a Nicolás Maduro al considerarlo el «líder democráticamente electo» de Venezuela. «Lo apoyo porque es el líder democráticamente electo de un país que representa todos los principios del proceso revolucionario bolivariano y chavista», acotó.

El bajista sostuvo además que el mandatario venezolano «representa al pueblo de Venezuela, que vive de forma completamente diferente a cómo viven en Estados Unidos o en Inglaterra».

Piers Morgan, sin embargo, refutó esta visión citando las denuncias internacionales sobre fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Para mayor contradicción, Roger Waters defendió la actuación de Vladimir Putin en Ucrania al asegurar que fue el que «condujo la operación militar especial con sus guantes puestos». Según su percepción, el líder ruso «realmente ha intentado no dañar a civiles y demás».

El cofundador de Pink Floyd advirtió que un cambio de mando en Rusia resultaría peligroso para Occidente. Al mismo tiempo, calificó a Donald Trump de ser un hombre «demente y malvado».

En el punto más crítico de la charla, Morgan acusó a Waters de utilizar su fama para validar a regímenes autoritarios y grupos violentos bajo la apariencia de una lucha social. «Veo a alguien que intenta apuntalar a dictaduras y regímenes poderosos», sentenció.

Roger Waters se desmarcó de los señalamientos de Morgan y justificó su presencia en los medios de comunicación como una labor humanitaria necesaria. «Estoy aquí para ser la voz de quienes no tienen voz», alegó.

