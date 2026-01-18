Operaron a la cantante Estelita del Llano tras sufrir grave fractura, este es su estado de salud

La cantante y actriz venezolana, Estelita del Llano, superó con éxito una intervención quirúrgica el viernes, 16 de enero, luego de sufrir una fractura provocada por una aparatosa caída.

La artista, conocida como la «Reina del Bolero», permanece actualmente bajo observación médica mientras inicia su etapa de recuperación postoperatoria.

Los allegados de la artista iniciaron una campaña de recolección de fondos para costear los gastos derivados del incidente. Su hija, Cecilia Wanderlinder, difundió un video en redes sociales para confirmar que la intérprete se encuentra tranquila y satisfecha con los resultados de la cirugía.

«Con el corazón lleno de gratitud, les comparto que mi mamá, Estelita del Llano, ya salió de su intervención quirúrgica. Gracias a Dios y a la fe de todos ustedes, este primer gran paso ha sido superado con éxito», detalló Wanderlinder en su mensaje público de agradecimiento por las oraciones recibidas.

La recuperación de la bolerista exigirá un proceso de rehabilitación física que se extenderá durante varios meses para garantizar su plena movilidad, dijo. Wanderlinder envió un mensaje de optimismo a los seguidores de la cantante al asegurar que «pronto tendrán Estelita del Llano para rato».

Estelita del Llano, oriunda de Tumeremo, consolidó su trayectoria artística bajo la tutela del maestro Chelique Sarabia hasta convertirse en un ícono musical. Su talento también destacó en la actuación con papeles en producciones televisivas como Gardenia, Caribe y la recordada telenovela Dulce ilusión.

La intérprete integró el prestigioso grupo vocal «Las Grandes de Venezuela», compartiendo escenario con las reconocidas figuras Mirla Castellanos y Mirtha Pérez. Su legado abarca décadas de éxitos en los escenarios más importantes del país, donde se consagró como una de las voces más queridas por el público nacional.