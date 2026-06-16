¿Se casó con Zendaya en secreto? Las declaraciones de Tom Holland que están dando de qué hablar

El actor Tom Holland habría confirmado por fin que se casó con la actriz Zendaya durante una entrevista con Esquire, en la que dio la primicia de manera indirecta y sin dar mayores detalles.

El tema surgió cuando le preguntaron sobre las fotos falsas creadas con inteligencia artificial que circularon, en las que se mostraba casándose en el lago Como, Italia, con sus amigos y familiares presentes.

Holland comentó que su abuela estaba preocupada por no haber recibido una invitación a la boda. Al preguntarle si algún otro familiar o amigo había resultado engañado, Holland hizo una pausa dramática y luego respondió: «No, porque todos estaban allí».

«Eso es todo lo que conseguirás con eso», añadió poco después.

Los rumores de que Zendaya y Holland se habían casado circularon ampliamente después de que el estilista de la estrella de Euphoria , Law Roach, revelara la noticia en una alfombra roja, declarando a Access Hollywood en marzo: «La boda ya tuvo lugar. Se la perdieron. Es totalmente cierto».

Además, se ha visto a Zendaya luciendo una alianza de oro junto a su anillo de compromiso, y recientemente habló sobre su preferencia por la privacidad en lo que respecta a su vida personal.

«Bueno, siento que, para mí, hay un nivel de inversión parasocial en mi relación personal, lo cual entiendo, y soy consciente de que soy una persona pública, al igual que él, y también soy consciente de que hemos crecido frente a la gente, y hemos hecho películas donde nos enamoramos», dijo a The New York Times.

«Realmente lo entiendo, y no quiero restarle importancia como si dijera ‘no te metas en mis asuntos’, pero en muchos sentidos, también soy una persona muy reservada, y hago todo lo posible por tener cosas para mí y también para él», agregó la actriz en ese momento.

Holland también se mostró muy enamorado en la nueva entrevista: «Es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido nunca cuando estoy con ella, pero también es la persona que nunca me ha hecho sentir tan apoyada y segura. Punto».