Sin Bandera cerró con éxito su paso por el país… y así fue su concierto en Caracas

La lluvia no fue impedimento para que Sin Bandera cerrara con total éxito su paso por Venezuela. El reconocido dúo se presentó en Caracas para culminar la gira que los llevó por tres ciudades del país.

Sin Bandera llevó lo mejor de su repertorio el 6 de junio en Marina Incuba (Lechería), el 11 de junio en el Palacio de Eventos (Maracaibo) y el 14 de junio en la Terraza del CCCT (Caracas), logrando Sold Out en las tres presentaciones, todas bajo la producción de Tu Evento (@tueventopl) y FC Producciones (@fcproduccionesca).

Durante más de dos horas, el público disfrutó del romanticismo de Noel Schajris y Leonel García, quienes interpretaron temas de su más reciente producción discográfica, “Escenas”, como “¿Qué culpa tiene ella?”, “Nunca” y “Ha sido bueno”, además de los clásicos que han acompañado a varias generaciones, entre ellos “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, “Sirena”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir” y “Que me alcance la vida”.

La cuota venezolana estuvo a cargo del dúo Dany y Landa, quienes tuvieron la responsabilidad de abrir la noche antes de dar paso a la presentación de Veruska Verdú.

En Caracas, el pú blico no permiti ó que la lluvia de este domingo se convirtiera en un obstáculo para disfrutar de una noche especial. Gracias al trabajo de Tu Evento y FC Producciones, la experiencia comenzó mucho antes de iniciar el concierto, con una alfombra roja, activaciones de distintas marcas y espacios fotográficos inspirados en la imagen de la gira.

Sin duda, un espectáculo de talla internacional que cumplió con las expectativas de los asistentes y reafirmó el cariño que el público venezolano siente por Sin Bandera, que tras este exitoso regreso, volverá a nuestro país en marzo de 2027 para cerrar con broche de oro su “Escenas Tour”.

NOTA DE PRENSA