Sam Asghari respondió a su exesposa Britney Spears: «Nuestro matrimonio fue real para mi»

Por Carlos Ramiro Chacín
Foto: Hoy Digital

El modelo y actor Sam Asghari rompió el silencio sobre las palabras de la cantante Britney Spears, quien calificó su matrimonio como una «distracción», y aseguró que su relación fue «muy real».

Spears sorprendió la semana pasada al asegurar que su matrimonio con Asghari fue una forma de «sobrellevar» el distanciamiento con sus hijos. «Estábamos casados, pero casi se sentía como una distracción falsa», dijo.

La respuesta de Asghari no se hizo esperar y, mediante su representante, dejó clara su postura a la revista People. A pesar su divorcio tras 14 meses de matrimonio, aseguró que siente un gran cariño por Spears.

«Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Puede que haya sido breve, pero estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre tendré amor por ella y siempre le desearé lo mejor», afirmó.

Asghari y Spears tuvieron una relación entre 2016 y 2023. Foto: Cortesía

Spears aseguró hace pocos días que el distanciamiento de sus hijos marcó su día a día entre 2021 y 2024, periodo en que afianzó su relación con Asghari. En estas épocas, la cantante afirmó que su «secreto para sobrevivir fue la negación y mucho llanto».

ASGHARI LA HA DEFENDIDO

No es la primera vez que Sam Asghari brinda comentarios positivos sobre Spears tras su separación. Luego de que se viralizó un video de la cantante bailando con unos cuchillos, el modelo defendió la libertad de expresión de su exesposa.

«Lo que hay en su mente es oro y es lo que la hizo ser quien es», dijo Asghari en febrero. «Cuando te quitan la posibilidad de hacer arte y expresarte, yo no seré quien detenga a alguien de publicar lo que quiera», acotó.

Spears y Sam Asghari se separaron a mediados de 2023, tras casarse en 2022. Ambos se conocieron en 2016 durante la grabación del video musical de Slumber Party y, según filtraciones, su divorcio se dio en buenos términos.

