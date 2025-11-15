Caraota Show

Sacan a Diosa Canales de la Casa de Alofoke 2 tras «limpieza profunda» anunciada por su productor

Foto: Captura de video

Diosa Canales quedó fuera de la Casa de Alofoke 2 tras la “limpieza profunda” anunciada por su creador y productor Santiago Matìas.

La venezolana, con apenas 25 días en el reality, fue sorprendida mientras dormía y retirada bajo el artículo 4, que permite expulsiones inmediatas.

DIOSA SE QUEJÓ POR ESTAR BLOQUEADA EN LOS #SÚPERCHATS

Antes de que la sacaran de ‘La Casa de Alofoke’, Diosa Canales había comentado que sus seguidores no podían enviarle dinero a través de los #SúperChats porque aparentemente aparecía bloqueada.

“Tengo más de 100 capturas que muestran que me han mandado dinero y les sale error. Estoy como bloqueada. No entran mis Súper chats. Lo han hecho desde varias plataformas, desde Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, y no entra el dinero. Salgo como bloqueada”, expuso Canales.

“Es raro. Cuando me mandan el dinero sale error. Me dijeron que explicara que tenían que ir al área de soporte de YouTube. Menos mal que no estoy pendiente de si subo o bajo, pero está pasando eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que es: no se han podido enviar los Súper chats y salgo bloqueada”, agregó la diva venezolana.

Por último, recordó que siempre ha estado en el top 10 de la mencionada plataforma, por lo que no le quedaba duda de que algo raro estaba pasando.

“No permite que mi dinero llegue, y si eso no llega, no subo (en el top). Eso es lo que está pasando. Estoy en el puesto 11 y siempre he estado en el top 10. No es normal”, advirtió Canales.

Posiblemente esto haya incidido en su inesperada salida del reality show transmitido a través de la plataforma Youtube, que se estrenó el pasado 11 de agosto de 2025 y se graba en Lantica Studios, un complejo cinematográfico ubicado en Juan Dolio, una comunidad costera que se cuenta entre los principales destinos turísticos de República Dominicana.

