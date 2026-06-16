¿Quién es ShakiBecca? La imitadora venezolana de Shakira que desató polémica en pleno Mundial y está en la mira de la FIFA

ShakiBecca, la imitadora venezolana de Shakira cuyo nombre real es Rebeca Maiellano, volvió a estar en el centro de la controversia tras ser vinculada a una investigación relacionada con la FIFA en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con medios deportivos como Marca, todo se debería por el presunto uso no autorizado de elementos oficiales del torneo en presentaciones promocionales.

En concreto, la artista, reconocida por su larga trayectoria interpretando a la cantante colombiana Shakira, estaría en el foco de las autoridades deportivas por utilizar imágenes, símbolos y referencias vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que podría constituir una infracción de derechos de propiedad intelectual.

La polémica se intensificó luego de reportes de prensa que señalan que la FIFA estaría revisando una de sus presentaciones inspiradas en «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy.

El informe, además, sugiere que la FIFA supervisa atentamente su uso, especialmente cuando existe un posible beneficio comercial asociado al uso de marcas registradas, ya que puede crear la impresión de una conexión o respaldo oficial.

Sin embargo, hasta el momento no existe una demanda formal ni sanción oficial contra la imitadora venezolana.

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SHAKIBECCA , TALENTO Y «COPIA»

ShakiBecca lleva más de dos décadas dedicada a recrear el estilo, la voz y las coreografías de Shakira, desde sus inicios en Venezuela como participante en concursos de talento.

Con el tiempo, consolidó una carrera internacional basada en tributos a la intérprete de «Hips Don’t Lie» y «Waka Waka», además de reunir una comunidad digital que supera los 650 mil seguidores.