Franklin Virgüez abrió su corazón y reveló de qué famosa actriz se enamoró durante la producción de recordada telenovela

Jhoan Melendez
El querido actor venezolano, Franklin Virgüez, abrió su corazón en una entrevista reciente para revelar que, durante la producción de la recordada telenovela «Emilia», de 1979, se enamoró perdidamente de su colega Elba Escobar.

Virgüez, actualmente radicado en EEUU, confesó que sintió un fuerte sentimiento por Escobar, definiendo la relación en la producción como muy bonita. Cabe mencionar que esta telenovela se transmitió por Venevisión.

En la conversación, el actor comentó que en la telenovela eran pareja. Asimismo, reveló que fue muy insistente para poder conquistar el corazón de Elba Escobar.

«Muchas serenatas, regalar muchas flores, ser muy insistente para que ella pudiese caer, fue una relación bonita, pero muy dolorosa. Yo era muy empalagoso, y ella más intelectual, una mujer de poesía, demasiado inteligente», precisó Franklin Virgüez.

¿CÓMO FINALIZÓ LA RELACIÓN ENTRE ELBA ESCOBAR Y FRANKLIN VIRGÜEZ?

Pese a lo anterior, fue sincero al decir que, por ser una persona joven e intensa, el amor de Escobar se agotó. Por esa razón, decidieron continuar por caminos separados.

En lo amoroso, la relación llegó a su fin. Sin embargo, mantuvieron una amistad única y llena de lo que llamó «mucha complicidad», al punto incluso de mencionar que habló con Elba por teléfono para saludarse.

«Quedamos en una bonita amistad, esta mañana hablé con ella y eso es importante», precisó. En el pasado, la actriz igualmente mantuvo una relación sentimental con el también actor Aroldo Betancourt y juntos participaron en diversos proyectos de la televisión venezolana.

