El cantante venezolano Roberto Antonio salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y continúa recuperándose tras sufrir una emergencia cardíaca, luego de presentarse en la Feria de La Chinita, en Maracaibo.

La noticia fue confirmada este viernes 20 de noviembre por el también cantante Omar Enrique, quien visitó al intérprete de tecnomerengue y compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

«Visitando a mi hermano @RobertoAMusic. Le informo a Venezuela y al mundo que ya salió de la UCI y se recupera con mucha fe y alegría por tantas oraciones y buenos deseos de tanta gente», escribió Omar Enrique en la publicación.

Visitando a mi hermano @RobertoAMusic Le informo a Venezuela y al mundo que ya salió de la UCI y se recupera con mucha fe y alegría por tantas oraciones y buenos deseos de tanta gente. https://t.co/OEydC0BkLV — Omar Enrique (@OmarEnriqueVzla) November 20, 2026

AMANECER DE FERIA TERMINÓ EN EMERGENCIA

La noticia representa un avance en la recuperación del artista de 64 años, quien permaneció bajo vigilancia médica después de presentar complicaciones cardiovasculares al finalizar su actuación durante el tradicional Amanecer de Feria, el pasado 18 de noviembre.

Los médicos le practicaron un cateterismo de emergencia al cantante. Tras la intervención, permaneció ingresado en UCI para supervisar su evolución.

Aunque su salida de cuidados intensivos constituye una señal positiva, hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para su alta médica.