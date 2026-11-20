A 36 años del estreno de la primera película, Disney y 20th Century Studios trabajan en el desarrollo de una nueva entrega de «Mi pobre angelito» (Home Alone), que marcaría el regreso de Macaulay Culkin al personaje que lo convirtió en una estrella internacional.

La recordada comedia navideña, podría traer de vuelta a Culkin como Kevin McCallister, esta vez en una etapa muy diferente de su vida: convertido en padre.

Según reportes de medios estadounidenses, la propuesta surgió del propio actor, quien planteó explorar la vida de Kevin McCallister en su adultez, ahora enfrentándose a los desafíos de la paternidad.

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LO QUE SE SABE DEL ELENCO

El proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y contará con Seth Rogen y Evan Goldberg, conocidos por su trabajo en producciones de comedia, quienes participarán en la escritura del guión y la producción junto a Culkin.

Por ahora, no se ha anunciado quién dirigirá la película, ni se ha confirmado una fecha de estreno.

Estrenada en 1990 y dirigida por Chris Columbus, «Mi pobre angelito» se convirtió en uno de los grandes clásicos del cine navideño. Su éxito dio paso a «Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York», estrenada en 1992, la última película de la saga en la que Culkin interpretó a Kevin McCallister.

De concretarse esta nueva producción, el actor volvería al personaje después de 34 años, en una historia que buscaría conectar la nostalgia de la película original con una nueva generación de espectadores.