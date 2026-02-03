¿Reveló la existencia de su hija? El video de Daniela Alvarado con el mentalista Michel Gallero que se viralizó

El mentalista Michel Gallero compartió este lunes un video en el que daba a conocer la existencia de la hija de Daniela Alvarado, mucho antes de que la propia actriz lo revelara.

En el video grado el 28 de mayo de 2024 se puede ver que Gallero revela la clave bancaria de la actriz. Sin embargo, con su segundo truco la dejó en shock.

Luego de decirle que piense en un nombre, le pide que rompa por el medio una carta y en el interior de la carta estaba el nombre de «Olivia». Al leer esto se puede ver la sorpresa de Alvarado, quien poco después empieza a llorar.

«Yo entiendo que tú quieras publicar esto porque es tu trabajo, pero no lo puedes publicar, porque Olivia es mi hija y nadie sabe que yo tengo una hija», le pidió la venezolana al mentalista.

«Yo te invito a que lo publiques cuando yo pueda decir públicamente que yo tengo mi bebé», añadió.

Ante esta petición, el famoso mentalista aseguró que así lo haría. «Claro que sí, eso no hay problema. Va a valer más en ese momento».

Al confirmar que él no publicaría el video, la actriz aseguró que no tenía forma de cómo saber ese nombre. «Lo saben muy pocas personas, pero nadie que esté cercano a ti te pudo haber dicho absolutamente nada».

Cuando parecía que todo iba a acabar, el mentalista volvió a hacerle una pregunta. «El segundo nombre por casualidad es algo que me llegó ¿Empieza por M?». A lo que ella le dice que sí.

Acto seguido escribió el nombre de Máxima en la carta a lo que Daniela volvió a quedar en shock, ya que se trata del segundo nombre de su hija.

Finalmente, ambos confirmaron la fecha en la que estaban grabando y prometieron que lo iban a publicar en un futuro.

Tal como lo dijeron este 2 de enero, cuando ya todo el mundo sabe de la existencia de Olivia, el mago compartió el video en sus redes sociales y no tardó en hacerse viral.