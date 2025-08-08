Revelaron cuáles fueron las palabras de Ozzy Osbourne tras su último concierto

Mientras que el mundo de la música sigue de luto por la muerte de Ozzy Osbourne, el legendario cantante de heavy metal y vocalista de Black Sabbath, trascendieron detalles sobre sus emociones tras su último concierto.

Osbourne se despidió de sus millones de fanáticos en el concierto Back to the Beginning el pasado 5 de julio en Birmingham, Inglaterra. Además de Black Sabbath, participaron otros importantes exponentes del heavy metal.

«Fue la primera vez, creo, que alguien se retira y lo hace con un show transmitido y benéfico. Es la forma perfecta de cerrar una carrera tan larga. Nunca quise que Ozzy desapareciera sin un gran evento», afirmó Sharon Osbourne, esposa del cantante.

En una entrevista con Pollstar, Sharon recordó un momento de expresión que tuvo Ozzy Osbourne tras bajar del escenario. «Se dio vuelta y me dijo esa noche: ‘No tenía idea de que tanta gente me quería‘», acotó.

DOCUMENTAL

Las palabras de Osbourne tras su último concierto dejaron en evidencia la magnitud del agradecimiento que sentía hacia sus fanáticos. Además, dejó claro el impacto que el cantante tuvo en el mundo del heavy metal.

De acuerdo a medios especializados, las últimas imágenes del cantante junto a Sharon fueron incluidas en el documental Ozzy Osbourne: Coming Home, en donde se revelaron momentos cotidianos del hogar y la pareja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE QUÉ MURIÓ OZZY OSBOURNE? REVELARON DETALLES DE SU CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Este documental fue grabado durante los últimos tres años y concluye con el concierto final de Osbourne en Birmingham. En las imágenes se puede ver al cantante apoyado en un bastón, con el cabello canoso, mientras habla con su esposa.

Osbourne murió el 22 de julio, apenas dos semanas después de su último concierto. De acuerdo a filtraciones, el cantante falleció producto de un «paro cardíaco fuera del hospital», junto a un «infarto agudo de miocardio».