¿De qué murió Ozzy Osbourne? Revelaron detalles de su certificado de defunción

Dos semanas después del fallecimiento de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath y figura emblemática del heavy metal, su familia dio a conocer la causa de su muerte a través del certificado de defunción.

De acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times y The Sun, la causa principal fue un «paro cardíaco fuera del hospital», acompañado de un «infarto agudo de miocardio». Como causas asociadas, también figuran enfermedad de las arterias coronarias y el Parkinson con disfunción autonómica que padecía desde años atrás.

Osbourne falleció el pasado 22 de julio de 2025, a los 76 años, en su residencia cercana a Chalfont St. Giles, en Buckinghamshire, Inglaterra. La encargada de presentar el certificado de defunción fue su hija, Aimée Osbourne.

Según reportes previos, una ambulancia aérea arribó a la mansión de los Osbourne para brindar atención crítica. El Daily Mail informó que el equipo médico permaneció durante dos horas intentando estabilizar al cantante antes de declarar su muerte.

El 30 de julio, miles de fanáticos se congregaron en Birmingham, ciudad natal del artista, para despedirlo en una procesión fúnebre pública, antes de una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos.

PROBLEMAS DE SALUD

Ozzy Osbourne había hecho público en enero de 2020 su diagnóstico de Parkinson, detallando en entrevistas cómo la enfermedad, junto con una caída severa y una cirugía de cuello, afectaron gravemente su movilidad. Su esposa, Sharon Osbourne, explicó que se trataba del tipo PRKN 2, una variante que afecta el sistema nervioso, pero que no implica una sentencia de muerte inmediata.

A lo largo de los últimos años, el músico se sometió a múltiples operaciones, terapias físicas, tratamientos con células madre e incluso un ensayo con tecnología HAL (Hybrid Assistive Limb), sin lograr una recuperación total.

Ozzy regresó a los escenarios en julio de 2025 para ofrecer un último concierto en Birmingham junto a Black Sabbath. El show, titulado Back to the Beginning, fue anunciado como su despedida oficial de la música en vivo. «Es mi último show; es mi oportunidad para agradecer a mis fans por siempre apoyarme y estar ahí para mí. Es un adiós en cuanto a presentaciones en vivo, y qué manera de despedirse», dijo a RadioX.