Revelaron cuál fue la causa oficial de fallecimiento del reconocido rapero Lil Poppa

La Oficina del Forense del Condado de Fulton en Atlanta, Georgia, declaró que una herida de bala autoinfligida en la cabeza fue la causante del sorpresivo fallecimiento de Lil Poppa, un talentoso rapero en ascenso.

Funcionarios forenses confirmaron la noticia a través de un comunicado de prensa tras realizar la autopsia al artista el pasado jueves 19 de febrero, reveló TMZ. Según ese medio, el artista accionó el arma contra él mismo frente a su mánager, a quien llamó por ayuda tras un choque en su carro.

Tras discutir brevemente, Lil Poppa sacó el arma y optó por quitarse la vida. Se desconoce qué conversó el fallecido cantante con su agente.

Janarious Mykel Wheeler, nombre real del rapero oriundo de Jacksonville, falleció el miércoles a la edad de 25 años. La noticia generó una respuesta inmediata de la comunidad del hip-hop, donde figuras como Boosie Badazz, Mozzy, Dej Loaf y Nardo Wick publicaron diversos homenajes en su memoria.

El intérprete mantenía una carrera activa y apenas el 13 de febrero había estrenado su sencillo «Out of Town Bae». Tras completar una gira durante el año 2025, el músico tenía previsto realizar un concierto especial de «Birthday Bash» en la ciudad de Nueva Orleans para el próximo mes de marzo.

EL MENSAJE DEL SELLO DE LIL POPPA TRAS SU MUERTE

Poppa integraba las filas de CMG Records, el sello de Yo Gotti, desde el año 2022 y allí presentó su álbum Almost Normal Again el pasado agosto. «Estamos atónitos y devastados por la pérdida de nuestro querido familiar, Janarious ‘Lil Poppa’ Wheeler», escribió la discográfica en un comunicado oficial.

La empresa destacó que el joven poseía una profundidad y ambición que superaba su corta edad. «Poppa era más que un artista talentoso: era un joven ambicioso, con una profundidad más allá de su edad y potencial infinito. Nuestro amor por él no tenía límites», expresó CMG en sus redes.

El equipo de Yo Gotti resaltó la capacidad del rapero para conectar con el público mediante la honestidad de sus letras. «Fue uno de esos raros artistas que volcó con reflexión su dolor, crecimiento y verdad en su arte. Su pasión y autenticidad conectaron e inspiraron a fans de todos los ámbitos de la vida», añadieron.

La discográfica pidió oraciones para los allegados del músico y se comprometió a preservar su memoria. «Esta es realmente una pérdida desgarradora para todos los que le conocieron y le querían. Por favor, mantén a sus seres queridos en tus pensamientos y oraciones. Poppa, prometemos mantener tu legado con honor y respeto», sentenció la nota.

Lil Poppa registró varios éxitos comerciales, incluyendo apariciones en la lista Billboard 200 con sus proyectos Blessed, I Guess y Under Investigation 3. Además, alcanzó el cuarto puesto en la lista Heatseekers Albums en noviembre de 2022 gracias a su trabajo titulado Heavy is the Head.