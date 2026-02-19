Revelan la inesperada causa de muerte de Peter Greene, estrella de Pulp Fiction y La máscara

Trascendieron detalles sobre la muerte del actor Peter Greene, recordado por su trabajo en las películas Pulp Fiction y La máscara, cuyo cuerpo fue encontrado en su hogar en Nueva York a mediados de diciembre.

El mundo de Hollywood y los fanáticos quedaron conmocionados el 12 de diciembre por la muerte de Greene. Aunque hubo varios pronunciamientos, el entorno del actor no brindó grandes detalles sobre las circunstancias de su deceso.

A dos meses de la tragedia, el medio especializado TMZ tuvo acceso a un informe de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, el cual concluyó que Greene murió por una herida de bala accidental.

De acuerdo a las investigaciones, la causa oficial de muerte de Greene fue una herida de bala en la axila izquierda. El proyectil causó una grave lesión en la arteria braquial, generando una muerte por desangramiento.

Las pesquisas arrojaron que Greene se disparó por accidente en la axila izquierda mientras manipulaba un arma de fuego. El daño en la arteria que alimenta al brazo, codo, antebrazo y mano termino resultando mortal.

LA MUERTE DE GREENE

El actor fue encontrado sin signos vitales en su apartamento de Manhattan. Previamente, un vecino escuchó música proveniente de la casa de Greene durante toda la noche, alertando a las autoridades.

Cuando la policía llegó al apartamento, tocaron la puerta, pero nadie respondió. Poco después, ingresaron a la vivienda para verificar el estado de Greene y encontraron al actor en un charco de sangre.

Greene destacó especialmente por sus papeles de villano en la década de 1990. Es recordado por su trabajo en filmes como La máscara, Pulp Fiction, Sospechosos habituales, Día de entrenamiento y The Bounty Hunter.