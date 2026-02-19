Caraota Show

¿Fanático de Woody y Buzz Lightyear? Publicaron el nuevo tráiler oficial de Toy Story

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Disney y Pixar revelaron este jueves un nuevo tráiler de la esperada película de «Toy Story 5» que se estrenará en junio de 2026 y que traerá de regreso a Woody y Buzz Lightyear.

En esta nueva película animada, los famosos juguetes presencian la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza ya que Bonnie ahora está  completamente absorbida por la tecnología.

Tom Hanks dará voz a Woody, Tim Allen a Buzz, Joan Cusack como Jessie. Mientras, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky y Greta Lee como Lillypad , según señala el medio Variety.

Según la sinopsis oficial, Lilypad  es un «smart toy» que complica las misiones de Woody y sus amigos, enfrentándolos a los desafíos del mundo digital.

“Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”, se reseña en el adelanto.

LA ESPERADA PELÍCULA DE TOY STORY 

El director de la película, Andrew Stanton, sostuvo que Toy Story 5 no se construye como un enfrentamiento entre el bien y el mal.

«Es en realidad la toma de conciencia de un problema existencial: que nadie está jugando con juguetes», dijo en declaraciones a Variety. 

Asimismo, Stanton y Kenna Harris, quien será la codirectora, expresaron que ha sido un viaje conmovedor explorar cómo los juguetes responderían al mundo de la tecnología.

Además, sostuvieron que tener a una actriz tan talentosa como Greta Lee dando vida a Lilypad ha sido increíble. «Equilibra un tono juguetón y antagonista con humor y corazón», dijeron.

