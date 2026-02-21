Revelan la fortuna que el actor Eric Dane heredó a su familia tras su trágico fallecimiento

El actor Eric Dane habría dejado en herencia para su familia un patrimonio alrededor de los siete millones de dólares, luego de una fructífera carrera que incluyo personajes importantes en series de renombre como Grey’s Anatomy, The Last Ship y Euphoria.

Es importante recordar que el intérprete falleció el pasado 19 de febrero, a los 53 años de edad, a causa de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El patrimonio de Dane, publicado por los registros de Celebrity Net Worth, se adjudicará a su esposa, Rebecca Gayheart, y a sus dos hijas, Billie Beatrice Dane, de 15 años de edad, y Georgia Geraldine Dane, de 13 años.

SALTÓ A LA FAMA COMO «MCSTEAMY» EN GREY’S ANATOMY

Eric Dane era conocido por su carrera en televisión y cine, especialmente por su participación en Grey’s Anatomy, serie en la que interpretó al Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, durante varios años. Su trabajo le permitió consolidarse como uno de los actores más reconocidos de su generación en el ámbito televisivo.

Aunque a su personaje lo sacaron de la serie en la séptima temporada, hizo apariciones esporádicas en la novena, y regresó para un cameo en la 17.

El resto de su carrera continuó con proyectos importantes, como su participación en la película Valentine’s Day (2010) y la película para televisión Wedding Wars (2006).

También fue parte del elenco principal de The Last Ship, un drama militar creado por Michael Bay que se emitió en TNT de 2014 a 2019. Este papel consolidó su estatus como un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles dramáticos como de acción, reseñó Infobae.

En 2019, Eric Dane comenzó a interpretar a Cal Jacobs en Euphoria de HBO, interpretando al padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), un personaje secretamente bisexual.

Tras hacer público su diagnóstico, Dane se convirtió en un defensor de la conciencia sobre la ELA y trabajó con organizaciones sin fines de lucro para recaudar fondos y promover cambios legislativos que ayudaran a quienes padecen la enfermedad.