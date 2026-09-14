Reveladores detalles salieron a la luz sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere y la pastilla que habría desatado todo

Fuentes policiales dieron a conocer de manera extraoficial que la actriz Hayden Panettiere habría muerto luego de tomar una pastilla con oxicodona adulterada con fentanilo.

Hayden tenía un «traficante de drogas de larga data» en Los Ángeles que le suministraba varios medicamentos recetados en el mercado negro, incluida la oxicodona, según informaron dichas fuentes relacionadas con el caso a TMZ.

En este sentido, indicaron que Hayden consumió varias drogas que compró a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte. Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y que dicha pastilla contenía fentanilo.

La investigación estaría actualmente en manos de la DEA, quienes estarían indagando sobre la relación entre la actriz y el comerciante de estupefacientes.

Las fuentes señalaron que todo depende de los resultados toxicológicos, que aún están pendientes. Dicho medio había destacado anteriormente que cuando los servicios de emergencia llegaron al apartamento donde se alojaban Hayden y su novio, Brian Hickerson, él les entregó una bolsa con sus medicamentos recetados.

Brian le administró Narcan a Hayden antes de la llegada de los servicios de emergencia, un medicamento usado ante sobredosis. Sin embargo, no hizo efecto.