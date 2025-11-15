Reportan el fallecimiento de Jorge Chapellín, icónico cantante venezolano y fundador de la banda Los 007

Jorge Chapellín, icónico cantante venezolano y líder de la agrupación sesentera Los 007, habría fallecido a los 78 años de edad a pocos días de haber sufrido un infarto, según los diversos reportes en redes sociales.

La periodista experta en farándula, Carmela Longo, dio a conocer la triste información que enluta a la comunidad artística de Venezuela.

«Una de las voces icónicas de nuestra música se apagó hoy, unos días después de haber sufrido un infarto: Jorge Chapellín. ¿Quién no ha coreado ‘por qué se fue, por qué murió’?. QEPD. A dos semanas de la partida de Floria Márquez», lamentó en X (Twitter).

Asimismo, su colega, el también músico Nelson Armando Bautista, confirmó el fallecimento. «Con un profundo pesar les comunico a todos los amigos de esta, su cuenta, el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo y hermano, voz líder del iconográfico grupo de los 60’s, Los 007, Jorge Chapellín».

EL LEGADO DE LA AGRUPACIÓN LOS 007 Y JORGE CHAPELLÍN

Jorge Chapellín nació el 17 de noviembre de 1946, por lo que partió de este mundo a solo dos días de su cumpleaños. Alcanzó la fama apenas a los 18 años, edad en la que fundó Los 007 (1966-1968) junto a José Galpasoro, Javier Atence, Constantino Bertomis y Manolo Álvarez.

Rápidamente, la agrupación se hizo con un lugar en la escena musical venezolana, gracias a exitosos temas que se transformaron en himnos para la época. Entre ellos, figura la versión en español de The Last Kiss, es decir, ‘El último beso’ y el tema ‘Detén la noche’, compuesto por Charles Aznavour.

Además, el grupo grabó los álbumes El último beso (1966) y Vuelven los 007 (1967). Sin embargo, pese al éxito alcanzado, Jorge Chapellín decidió retirarse de manera temporal de la música para dedicarse a los estudios, por sugerencias de sus padres. Fue así como logró graduarse de ingeniero en alimentos en la Universidad de Virginia, Estados Unidos.

En 1993, volvió a sus raíces al reunir a Los 007, manteniendo vivo el legado musical de la banda hasta la actualidad.