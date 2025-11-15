FOTO: El impresionante rejuvenecimiento facial que logró Gaby Spanic tras procedimiento estético en Brasil

La actriz venezolana, Gaby Spanic, se practicó un procedimiento estético de rejuvenecimiento facial en Brasil, con el que obtuvo impresionantes resultados, donde pareció haberse quitado unos 20 años de encima.

La criolla, conocida por interpretar a los personajes de Paola y Paulinha Bracho en la telenovela «La Usurpadora», se sometió a un procedimiento de armonización facial en São Paulo.

La misma clínica responsable del tratamiento a Gaby Spanic dio a conocer en redes sociales el antes y el después del procedimiento que se llevó a cabo en la venezolana.

El procedimiento que Gaby Spanic eligió se le denomina «Rejuvenecer». De acuerdo con el medio O Tempo, esta técnica promueve el rejuvenecimiento de la piel y le da una apariencia más joven al rostro.

La publicación hecha por la clínica de São Paulo muestra imágenes comparativas. Estas permiten a los seguidores de la actriz observar cómo era Gaby Spanic antes y después del procedimiento estético.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE GABY SPANIC EN REALITY SHOW DE BRASIL

En octubre, la participación de Gaby Spanic en el reality show ‘La Granja VIP Brasil’ llegó a un abrupto final tras protagonizar un incidente en vivo que rápidamente generó polémica en redes sociales.

A Spanic la expulsaron del reality show brasileño luego de abofetear a su compañera Tamires Assis durante una dinámica transmitida por Record TV.

Según el diario Folha de Sao Paulo, la dinámica pedía que los concursantes eligieran al participante más tranquilo del grupo y realizaran una acción simbólica para “defender” su postura.

Gaby Spanic seleccionó a Tamires Assis, argumentando que debía “aprender a defenderse” ante los ataques constantes de otros compañeros.

Ante la falta de respuesta de la modelo, la actriz la abofeteó sorpresivamente y exclamó “¿por qué no te defiendes? ¡Ya fuiste humillada demasiado, ya basta!”. El gesto dejó atónitos a los presentes y a los televidentes, mientras el clip se replicaba sin pausa en redes sociales.

Pocos minutos después, la producción del reality confirmó la expulsión inmediata de Gaby Spanic, citando el reglamento que prohíbe cualquier forma de agresión física.

En una entrevista para el programa Hoje em Dia de Record TV, la estrella de telenovelas explicó entre lágrimas que reaccionó de forma premeditada para poder salir de un entorno que calificó como “tóxico y violento”.