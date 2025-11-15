Caraota Show

FOTO: El impresionante rejuvenecimiento facial que logró Gaby Spanic tras procedimiento estético en Brasil

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

La actriz venezolana, Gaby Spanic, se practicó un procedimiento estético de rejuvenecimiento facial en Brasil, con el que obtuvo impresionantes resultados, donde pareció haberse quitado unos 20 años de encima.

Contents

La criolla, conocida por interpretar a los personajes de Paola y Paulinha Bracho en la telenovela «La Usurpadora», se sometió a un procedimiento de armonización facial en São Paulo.

Leer Más

Brad Pitt fue a un evento y se hizo tendencia: estas son las fotos de las que todos hablan
FIN DE LA NOVELA: Britney Spears llegó a un acuerdo con su padre por los derechos de tutela legal
Negaron libertad condicional a Yolanda Saldívar, asesina de Selena: este fue el argumento de las autoridades

LEA TAMBIÉN: WEB PARA ADULTOS OFRECIÓ MILES DE DÓLARES A JUGADOR DE LA NFL MATT KALIL LUEGO DE QUE SU EXESPOSA HABLARA DEL ‘GRAN’ TAMAÑO DE SU….

La misma clínica responsable del tratamiento a Gaby Spanic dio a conocer en redes sociales el antes y el después del procedimiento que se llevó a cabo en la venezolana.

El procedimiento que Gaby Spanic eligió se le denomina «Rejuvenecer». De acuerdo con el medio O Tempo, esta técnica promueve el rejuvenecimiento de la piel y le da una apariencia más joven al rostro.

La publicación hecha por la clínica de São Paulo muestra imágenes comparativas. Estas permiten a los seguidores de la actriz observar cómo era Gaby Spanic antes y después del procedimiento estético.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE GABY SPANIC EN REALITY SHOW DE BRASIL

En octubre, la participación de Gaby Spanic en el reality show ‘La Granja VIP Brasil’ llegó a un abrupto final tras protagonizar un incidente en vivo que rápidamente generó polémica en redes sociales.

A Spanic la expulsaron del reality show brasileño luego de abofetear a su compañera Tamires Assis durante una dinámica transmitida por Record TV.

Según el diario Folha de Sao Paulo, la dinámica pedía que los concursantes eligieran al participante más tranquilo del grupo y realizaran una acción simbólica para “defender” su postura.

Gaby Spanic seleccionó a Tamires Assis, argumentando que debía “aprender a defenderse” ante los ataques constantes de otros compañeros.

Ante la falta de respuesta de la modelo, la actriz la abofeteó sorpresivamente y exclamó “¿por qué no te defiendes? ¡Ya fuiste humillada demasiado, ya basta!”. El gesto dejó atónitos a los presentes y a los televidentes, mientras el clip se replicaba sin pausa en redes sociales.

Pocos minutos después, la producción del reality confirmó la expulsión inmediata de Gaby Spanic, citando el reglamento que prohíbe cualquier forma de agresión física.

En una entrevista para el programa Hoje em Dia de Record TV, la estrella de telenovelas explicó entre lágrimas que reaccionó de forma premeditada para poder salir de un entorno que calificó como “tóxico y violento”.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

"Debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea": El pedido de Cabello a las bases del Psuv
«Debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea»: El pedido de Cabello a las bases del Psuv
Venezuela
Corpoelec denunció "nuevo sabotaje" contra el Sistema Eléctrico Nacional en Anzoátegui
Corpoelec denunció «nuevo sabotaje» contra el Sistema Eléctrico Nacional en Anzoátegui
Venezuela
Mujer abandonó y amenazó a su hija en una gasolinera tras discusión, ahora enfrenta graves cargos
EEUU