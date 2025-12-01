¿Renunciará a su corona en el Miss Universo? Esto dijo Fátima Bosch a sus críticos tras su arribo a Nueva York

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, restó importancia a todas las críticas en su contra y negó todos los rumores sobre que supuestamente renunciaría a la corona.

«Cuando hay una verdad certera no se necesita estarse defendiendo, pero la realidad es que si tenemos voz es para usarla y aprovecho este espacio para decir que todas las personas saben que es completamente falso», dijo tras ser preguntada sobre las acusaciones en su contra tras su arribo a Nueva York.

«Mi triunfo obviamente desató mucha polémica pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo. A mí me honra mucho ser parte de esto y que las niñas en sus casas sepan que importa más lo que tengas en la mente y en el corazón», añadió.

Asimismo, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido. «Siempre trato de enfocarme más en el amor que me dan. Por cada mensaje malo hay 300 mensajes buenos. Es mucho el amor que me expresa la gente. Yo admiro mucho a mi familia, sé lo que soy».

Además, defendió a la organización y los métodos que usaron para elegirla. «Miss Universo es un trabajo. Imagínate que la mujer que nos represente un año, que va a ser portavoz de las causas sociales, solamente cuente los tres minutos que hace un performance. Todo cuenta, desde el primer día que pones un píe en la concentración, cómo tratas a todo el mundo, a las personas que te dan un servicio, a tus mismas compañeras».

«Yo sé que la gente en casa solo ve el performance, pero esta es una responsabilidad muy grande porque no solamente eres la voz de las mujeres de tu país», concluyó.