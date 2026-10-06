¿Regresa Maite? Revelan quién sería la conductora oficial del Miss Universe Venezuela 2026

El Miss Universe Venezuela 2026 avanza en sus preparativos para tener una noche marcada por sobriedad, belleza y esperanza. Maite Delgado, la mítica presentadora del concurso, estaría lista para encabezar la edición de este año.

Así lo aseguró este martes el periodista Simón Villamizar. «Maite Delgado va a animar nuevamente el certamen de Miss Venezuela», dijo, recordando que «muchísima gente dudó» que la presentadora continuará trabajando con el concurso de belleza.

«El año pasado se cumplieron los 20 años y la propia Maite Delgado dejó como en entredicho: «Oye, ya cumplí 20 años», y muchísima gente pensó que se trataba de una despedida», apuntó Villamizar.

A pesar de estas especulaciones entre los fanáticos, el periodista insistió en que Delgado «se va a encargar de la ceremonia del 3 de diciembre». «A mí me encanta», dijo Villamizar, que no pudo ocultar su emoción por la noticia.

Cabe destacar que, hasta el momento, la Organización Miss Venezuela no ha confirmado la presencia de Maite Delgado en la gala. La presentadora tampoco ha hecho comentarios al respecto.

TODO LISTO PARA EL MISS VENEZUELA

La semana pasada trascendieron los primeros detalles oficiales sobre la próxima edición del Miss Venezuela. Durante una gala en el Estudio 1 de Venevisión, la organización anunció a las 25 candidatas a la corona y entregaron las bandas.

La gala final del Miss Venezuela 2026 está pautada para el próximo 3 de diciembre y se llevaría a cabo en el Centro Comercial Líder, en Caracas. Se espera la confirmación de Maite Delgado como conductora del evento.

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Hasta entonces, las candidatas se preparan para las clases de pasarela, maquillaje, oratoria, gimnasio, campañas sociales y posibles visitas a medios de comunicación.