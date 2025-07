«Quiero exigir mis derechos»: Actor Daniel Elbittar introdujo documento en la Embajada de Venezuela en México tras anulación del pasaporte

El actor Daniel Elbittar acudió este lunes a la Embajada de Venezuela en México para introducir un documento ante la cancelación de su pasaporte.

El protagonista de novelas acudió a la sede diplomática en compañía de su abogado. «Vamos a introducir un documento para que me digan cuál es el estatus de mi ciudadanía y de mi pasaporte», dijo.

«Mi pasaporte fue anulado después de las elecciones presidenciales del año pasado. Estuve en una manifestación en el Monumento de la Revolución (ubicado en la Ciudad de México) en apoyo a la oposición venezolana y posterior a eso me informaron que me habían anulado el pasaporte», indicó.

Daniel Elbittar destacó que al ingresar a la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) confirmó que su pasaporte estaba anulado.

«Después de eso revisaba mi estatus y se quedaba pensando el sistema, cuando todos los ciudadanos que les pedía que revisaran sus estatus si le salía. A mí no me dejaba y me decía pasaporte anulado», comentó en entrevista con la revista TV y Novelas.

Resaltó que dejó la situación así y no quiso hacer un «show mediático».

Sin embargo, Daniel Elbittar expresó que durante la presentación de su nueva novela llamada «Amanecer» hace algunos días, un periodista le preguntó que cuándo tenía pensando volver a Venezuela.

«Le dije que no podía porque me habían anulado el pasaporte y que no podía viajar. De allí salió de nuevo la noticia y hablé con un abogado y quiero exigir mis derechos. Quiero saber ¿por qué me lo anularon?», manifestó.