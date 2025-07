Oficial: Maite Delgado volverá a conducir el Miss Universe Venezuela 2025 y lo hará junto a este animador

La icónica animadora, Maite Delgado, volverá a conducir el Miss Universe Venezuela 2025, en la noche más linda del año.

En ese sentido, la reconocida presentadora estará a cargo de la septuagésima tercera edición del concurso que reconoce la belleza integral y el empoderamiento de las mujeres en Venezuela.

«Esa llamada volvió a llegar y me emociona muchísimo esta enorme y bonita alegría. Es para mí un regalo inmenso que viene directamente del cariño que hemos construido a lo largo de los años. Dios me regala oportunidades que yo no puedo más que celebrar, que disfrutar y que agradecer, por lo que voy a prepararme nuevamente para estar allí junto a todos ustedes en la noche más linda del año», expresó Maite Delgado.

EL ANIMADOR QUE ESTARÁ JUNTO A MAITE DELGADO

Durante la entrevista en «Portadas al día», la animadora anunció que José Andrés Padrón será quien la acompañe en la conducción del certamen de belleza.

«Los sueños sí se hacen realidad y me encanta compartir este escenario con Maite porque aun sabiendo que es la número uno de este país siempre nos ha abierto los brazos a todos. Ella siempre regresa a traernos alegrías y en esta carrera que es tan complicada, tender la mano es muy importante y ella nos está impulsando de una manera tan bonita que yo se lo tengo que agradecer», manifestó José Andrés Padrón.

Venevisión señaló que con este anuncio se ratifica una vez más el compromiso con la producción de una nueva temporada del Miss Venezuela.

Además, el canal prometió que la edición de este año será «memorable en cada una de sus galas, reafirmando así los valores y la trayectoria de una marca que promueve la belleza con propósito».